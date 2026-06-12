В Британии быстро назначили нового министра обороны: кто он

Британское правительство официально определилось с преемником Джона Гили. Новым министром обороны страны стал опытный политик и ветеран Дэн Джарвис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Кир Стармер объявил о назначении лично. Премьер сделал акцент на национальной безопасности. Ситуация в мире требует решительных действий и каждая угроза получит ответ.
"Моя первая обязанность - обеспечить безопасность британского народа, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности", - заявил сэр Кир Стармер.
Глава правительства уверен в своем выборе. Джарвис должен усилить позиции Лондона на международной арене. Ожидается, что финансирование армии будет только расти.
Стармер добавил: "Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши вооруженные силы и отвечаем на растущие угрозы, стоящие перед нашей страной. Это лейбористское правительство обеспечивает самое устойчивое увеличение расходов на оборону со времен холодной войны".
У этого чиновника огромный военный бэкграунд. Джарвис служил офицером в парашютном полку с 1997 по 2011 год. Также он участвовал в различных военных конфликтах в самых горячих точках планеты.
За время службы его направляли в сложные командировки:
Политический путь Джарвиса начался в 2011 году. Тогда его избрали членом парламента от округа Барнсли-Норт. Четыре года он работал мэром Южного Йоркшира, что закалило его как управленца.
После победы лейбористов на выборах 2024 года он получил должность в правительстве. До сегодняшнего дня он работал министром безопасности в Министерстве внутренних дел.
Менее суток назад в отставку подал министр обороны Джон Гили. Он был недоволен финансированием британской армии.
Также мы сообщали, что должности Гили могли возглавить четыре других чиновника. Среди них был героический Эл Карнс, который недавно покорил Эверест собирая пожертвования для ветеранов.