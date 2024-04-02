Большие перемены. Мобилизация в Украине будет по-новому, изменят правила и для военных

При подготовке материала использовались: тексты законопроектов № 9281, 10062, 10313, а также указов президента №213/2024 и №214/2024.

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Сокращение учета призывников и мобилизация с 25 лет

Сегодня президент подписал проект № 9281 о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно документу, понижается предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. То есть пригодные к службе мужчины в возрасте 25-27 лет снимаются с учета призывников и переводятся на учет военнообязанных.

Фактически это означает, что с получением статуса военнообязанных украинцы старше 25 лет могут быть мобилизованы в особый период. До этого мобилизации подлежали мужчины старше 27 лет. А с добровольцами в возрасте 18-25 лет заключали контракты.

Отметим, некоторые положения касаются срочной службы. Которая будет заменена базовой военной подготовкой с принятием нового большого закона о мобилизации.

Положения закона, который разрешает мобилизацию украинцев с 25 лет, вступает в силу на следующий день после его опубликования. Примечательно, что Верховная рада приняла его еще в мае 2023 года, но с тех пор документ лежал без подписи президента.

Изменения инициировали Минобороны и Вооруженные силы. В ноябре в Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) объясняли, что по состоянию на осень президент не подписывал закон, поскольку это был чувствительный вопрос.

Реестр "Оберег", е-кабинет и УБД автоматом: главное

Также сегодня был подписан большой проект № 10062 об усовершенствовании порядка обработки и использования данных из реестров для воинского учета и получения статуса ветерана войны.

Военные подавали его как шаг, направленный на цифровизацию армии, который позволит ей действовать "мобильнее и эффективнее как на поле боя, так и в тылу". И называли закон критически важным.

Документ касается трех основных блоков. В частности, он разрешает перенос украинских военных IT-систем в облачные хранилища стран-членов НАТО в рамках усиления киберзащиты. А также обеспечивает запуск цифровых учетных документов (сертификатов) с усовершенствованием системы "Оберег" - электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, предполагается запуск портала электронных услуг, с помощью которого можно будет оформить статус участника боевых действий онлайн, офлайн или автоматически при наличии нужных данных в системе.

Идея "Оберега" заключается в сборе персональных данных украинцев в возрасте 18-60 лет (призывников, военнообязанных и резервистов). Соответственно, в систему вносятся:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство

место жительства и пребывания

данные о семейном положении (наличие детей)

образовании, профессии и месте работы

состоянии здоровья

военно-учетная специальность

реквизиты паспортов и ИНН, оцифрованный образ лица

сведения о родителях, судимости

номера телефонов, e-mail, сведения о наличии водительских прав и другие данные

Данные в системе "Оберег" доступны только работникам территориальных центров комплектования (ТЦК). Фактически он упрощает ведение учета военнообязанных, что должно оптимизировать процесс мобилизации. Ожидается, что на его базе запустят электронное бронирование. А также выдачу электронных военных билетов с информацией о статусе гражданина - где он стоит на учете и пригоден ли к службе.

Отдельный Реестр военнослужащих должен упростить получение статуса УБД путем перевода данных в электронный формат. Если коротко, то военные смогут податься на статус не только в письменной форме (как сейчас), но и онлайн.

Процедура предусматривает, что в течение 5 дней после выполнения боевого приказа уполномоченные лица воинских частей обязаны сформировать справку об участии в боевых действиях и внести сведения в Реестр. Статус УБД будет предоставляться автоматически после формирования выписки вместе с электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом). Удостоверение по желанию будет выдаваться в электронной или бумажной форме.

Отметим, с помощью Реестра можно будет получить льготы и другие государственные услуги. Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования. Ранее в Минобороны говорили, что сразу после этого будет запущен е-кабинет военнообязанного. Ориентировочные сроки - II квартал 2024 года.

Электронный кабинет - это программный интерфейс реестра "Оберег". То есть, по всей видимости, он будет отображать вышеперечисленные данные о призывниках, военнообязанных или резервистах. Функционал позволит без посещения ТЦК актуализировать свои данные.

Отметим, украинцев волновал вопрос о том, будут ли через е-кабинет рассылать повестки в военкомат. Но многие моменты еще должен урегулировать большой закон о мобилизации № 10449, который все еще проходит стадию правок и подготовки ко второму чтению.

На сегодня известно, что профильный комитет Верховной рады отказался от обязательной регистрации е-кабинета и рассылки повесток через него. Использование такого кабинета заявляется как право, а не обязанность.

Подробнее о будущих изменениях читайте в материале "Мобилизация в Украине. Как Рада работает над законопроектом и к чему готовиться".

Без ограниченно пригодных, повторные медосмотры и выплата 15 млн гривен

Также законом сегодня стал проект № 10313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Одна из главных норм - больше нет статуса ограниченно пригодных. То есть в отношении военнообязанных, призывников и резервистов будет статус пригодных и непригодных к службе.

Также устанавливается обязанность для украинцев, которые ранее были признаны ограниченно пригодными, в течение 9 месяцев пройти повторный медосмотр. Но такой осмотр будет возможен после того, как подзаконные акты приведут в соответствие с новым законом. До этого военно-врачебные комиссии не смогут действовать по нормам проекта № 10313.

Другое важное изменение: военным разрешили непрерывно находиться на лечении за границей на срок до 12 месяцев. То есть без необходимости проходить ВВК каждые четыре месяца. Также разрешается брать единоразовый отпуск в связи с рождением ребенка с сохранением денежного обеспечения.

Кроме того, норма о выплате 15 млн гривен семье погибшего военного теперь установлена на уровне закона.

Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования. Примечательно, что в этом законе еще предлагалось запретить военным публиковать некоторые данные в медиа и сети Интернет, но ко второму чтению все эти нормы были отклонены.

Командировки, досрочные звания и отпуска на лечение. Что еще изменится для военных

Помимо подписанных законов, президент издал два указа. Оба касаются положения о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

В частности, теперь женщины принимаются на контракт и проходят службу наравне с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законами по вопросам охраны детства и материнства, а также запрета дискриминации по половому признаку).

Воинское звание старшего солдата (старшего матроса) присваивается солдатам (матросам), если их назначают на должности, по которым штатным расписанием предусмотрено такое звание.

Часть изменений касается командировок на работу в военно-гражданских администрациях (ВГА).

Военнослужащие (кроме мобилизованных офицеров) по согласию могут быть направлены для выполнения задач в интересах обороны в ВГА с сохранением на военной службе, но с увольнением с занимаемой должности и дальнейшим назначением.

Для замещения вакансий в ВГА их руководители направляют в Минобороны письменный запрос об основных характеристиках должностей и профессиональных, образовательных и квалификационных требований, которым должны отвечать претенденты. На основании запроса министерство определяет, кого направят в командировку. Окончательное решение за министром обороны.

Командировка оформляется приказом министра после согласования с руководством Антитеррористического центра СБУ или командующего Объединенных сил, рапорта военнослужащего и соответствующего представления.

С должности в ВГА увольняют по нескольким причинам, в том числе после выполнения необходимых задач, по обращению военного или в случае не выполнения обязанности. Министр обороны имеет право в любое время отозвать его, уведомив руководителя ВГА и предоставив замену. После возвращения в распоряжение Минобороны военного назначают на должность не ниже той, с которой он командировался.

Также указ президента предусматривает, что во время военного положения мобилизованные украинцы могут быть направлены за границу для обучения, подготовки, переподготовки или повышения квалификации (и в других целях, предусмотренных законами).

Также на время военного положения обязательный срок выслуги в предыдущем звании при досрочном присвоении следующего звания впервые не устанавливается. В то же время военные рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава в порядке поощрения могут досрочно второй раз получить очередное звание. При условии службы на должности, в которой воинское звание отвечает очередному или выше.

Лица сержантского и старшинского состава на контракте или призванные по мобилизации, которые не менее 3 месяцев принимали участие в боевых действиях и не менее 3 месяцев успешно выполняли обязанности на офицерских должностях, принимаются на офицерский контракт с присвоением звания младшего лейтенанта.

При этом они обязаны не позднее 6 месяцев после прекращения военного положения пройти соответствующий курс подготовки. Если обязательство будет нарушено, то они увольняются со службы с формулировкой о невыполнении условий контракта.

Срочники, срок службы которых закончился во время военного положения, могут подать рапорт о мобилизации. Зачисление со всеми видами обеспечения осуществляется со дня приказа по строевой части. Командир воинской части в течение 5 дней обязан направить в ТЦК по месту призыва такого военного на срочную службу выписку из приказа о мобилизации.

Исключение из списков личного состава ВСУ военных, признанных без вести пропавшими или умершими, осуществляется на основании решения суда или объявления во время военного положения:

лиц офицерского состава - командующими видов Вооруженных сил Украины, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины и выше, ГУР, руководителем службы персонала Министерства обороны

лиц рядового состава, сержантского и старшинского состава - командирами корпусов и командующими войск оперативных командований и выше

Военнослужащие, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии имеют право на отпуск на лечение, по рапортам направляются в ТЦК для получения переданных из воинской части документов о предоставлении такого отпуска. Они имеют право лично подавать документы для оформления такого отпуска.

Те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, подлежат увольнению с военной службы. Признанные ВВК непригодными к службе подлежат отставке. Признанные непригодными с пересмотром через 6-12 месяцев подлежат увольнению в запас с указанием в приказе о том, что они должны пройти повторный медосмотр по истечению срока.