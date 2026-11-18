Разрушение Крымского моста после украинского удара в ночь на 17 ноября может иметь последствия не только для переправы. Крупные торговые и военные суда рискуют потерять проход по проливу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Опубликованные 17 ноября снимки с геолокацией демонстрируют разрушенную пролетную конструкцию автомобильной части и повреждение железнодорожной.
Металлическая конструкция моста упала прямо в воду, что, по данным ISW, может усложнить судоходство в этом районе.
Местный крымский Telegram-канал сообщил, что обвал конструкции заблокировал единственный глубоководный проход в проливе. По его утверждению, теперь крупные торговые и военные суда не смогут проходить по этому маршруту.
Разрушение Крымского моста может заставить российские войска полагаться больше на сухопутные маршруты между оккупированным Крымом и другими захваченными территориями Украины. Это, по оценке ISW, усложнит поставку российской группировки на юге.
Мост является одним из двух ключевых военно-логистических маршрутов, по которым Россия обеспечивает свои войска на этом направлении. Второй проходит по трассе М-14 Ростов-Крым через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
Крымский мост также имел важное значение для перевозки к полуострову продовольствия, товаров и горючего из Краснодарского края. После предварительных украинских ударов российские военные уже сократили объемы перевозок из-за переправы. В частности, с 1 ноября движение по мосту для тяжелых грузовиков запретили.
По мнению аналитиков, повреждение моста еще больше ослабит один из ключевых маршрутов поставок российских войск в Крым. Это может осложнить обеспечение подразделений, основанных на полуострове, и поддержку российской оккупации.
Следовательно, российским военным придется расширять использование трасс М-14 и М-18, соединяющей Харьков с оккупированной Ялтой.
Напомним, Украина атаковала Крымский мост две ночи подряд – 16 и 17 ноября. После первого удара арка автомобильной части переправы наклонилась, а в результате повторной атаки не выдержала и обрушилась вместе с пролетом в воду. Железнодорожная часть также получила повреждения.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что при ударе 17 ноября по автомобильной части применили дроны-ракеты "Паляница", а по железнодорожной - ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5 "Фламинго".