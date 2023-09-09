Большое жюри предлагает предъявить обвинения против еще 20 союзников Трампа

"Рекомендации специального крупного жюри вышли за рамки обвинений, выдвинутых прокурором Уиллис и ее командой, предложив привлечь к уголовной ответственности еще 20 человек (кроме 18-ти по предварительному списку прокурора – ред)", - говорится в публикации.

Среди двух десятков потенциальных обвиняемых фигурируют сенатор Линдси Грэм, адвокаты кампании Трампа Клета Митчелл и Борис Эпштейн, экс-советник по нацбезопасности Майкл Флинн, адвокат Лин Вуд и бывшие сенаторы-республиканцы Дэвид Пердью и Келли Лоффлер.

Линдси Грэм и еще несколько человек заявили, что не признают своей вины.

Судебные дела против Трампа

В настоящее время Трампу предъявлено более 90 уголовных обвинений по трем делам. Его обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов в 2020 году и неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме этого, в октябре этого года рассмотрят дело о махинациях с финансовыми отчетами, а в следующем - о штурме Капитолия.

24 августа Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, чтобы сдаться. Ему предъявлено более десятка обвинений в связи с попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

В результате Трампа арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон, где он пробыл 20 минут. Тогда он стал первым президентом Штатов, которому сделали тюремное фото.

Трамп смог выйти из тюрьмы, ведь согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов.

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