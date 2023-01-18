Большое месторождение газа открыто в Норвежском море

Как отмечает пресс-служба компании, ориентировочные залежи газового месторождения составляют от 2 млрд до 11 млрд кубометров. Компания подчеркивает, что это первая подобная находка, сделанная на норвежском континентальном шельфе в 2023 году. Кроме того, это первые скважины, пробуренные согласно лицензии на добычу под управлением Equinor, полученной в 2020 году.

Кроме того, компания сообщила, что месторождение расположено неподалеку от имеющейся газодобывающей инфраструктуры, поэтому его можно достаточно быстро ввести в эксплуатацию.

"Нам нужно найти больше газа на NCS. Открытие вблизи существующей инфраструктуры требует меньшего объема для коммерческого развития и может быть быстро запущено с низкими выбросами CO2. Вместе с нашими партнерами мы рассмотрим возможность привязки этого открытия к Irpa, для которой мы недавно представили план разработки и эксплуатации", - рассказал Грете Б. Хааланд, старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на севере.

В пресс-релизе компания напомнила, что Irpa - это подводная разработка, которая связана с платформой Aastad Hansteen. Она продлит срок службы Aasta Hansteen на семь лет и будет способствовать большей активности на базе поставок в Саннесшеен, вертолетной базе в Брённёйсунн и в организации операций в Харстаде.