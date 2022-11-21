Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов

Фото: газ для Украины на 200 млн долларов профинансирует Норвегия (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство Норвегии заявило, что решило помочь Украине с закупкой газа на предстоящую зиму, предоставив финансирование в размере 2 млрд норвежских крон (195 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Средства, являющиеся частью ранее объявленного пакета помощи в размере 10 млрд крон, поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). "Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", - говорится в заявлении министра финансов Норвегии Трюгве Слагсволда Ведума.