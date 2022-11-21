Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов
Правительство Норвегии заявило, что решило помочь Украине с закупкой газа на предстоящую зиму, предоставив финансирование в размере 2 млрд норвежских крон (195 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Средства, являющиеся частью ранее объявленного пакета помощи в размере 10 млрд крон, поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
"Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", - говорится в заявлении министра финансов Норвегии Трюгве Слагсволда Ведума.
Напомним, ЕБРР готовит экстренный кредит на восстановление украинской энергосистемы.
Как сообщало РБК-Украина, ЕБРР выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать.
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