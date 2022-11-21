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Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов

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Украина, Понедельник 21 ноября 2022 13:11
Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов Фото: газ для Украины на 200 млн долларов профинансирует Норвегия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Норвегии заявило, что решило помочь Украине с закупкой газа на предстоящую зиму, предоставив финансирование в размере 2 млрд норвежских крон (195 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Средства, являющиеся частью ранее объявленного пакета помощи в размере 10 млрд крон, поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", - говорится в заявлении министра финансов Норвегии Трюгве Слагсволда Ведума.

Напомним, ЕБРР готовит экстренный кредит на восстановление украинской энергосистемы.

Как сообщало РБК-Украина, ЕБРР выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать.

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