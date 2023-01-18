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Большое месторождение газа открыто в Норвежском море

Новина українською →
Норвегия, Среда 18 января 2023 17:06
Большое месторождение газа открыто в Норвежском море Фото: газодобыча может начаться в Норвежском море (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Норвежская энергетическая компания Equinor открыла крупное месторождение газа на шельфе в Норвежском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергетическую компанию Equinor.

Как отмечает пресс-служба компании, ориентировочные залежи газового месторождения составляют от 2 млрд до 11 млрд кубометров. Компания подчеркивает, что это первая подобная находка, сделанная на норвежском континентальном шельфе в 2023 году. Кроме того, это первые скважины, пробуренные согласно лицензии на добычу под управлением Equinor, полученной в 2020 году.

Кроме того, компания сообщила, что месторождение расположено неподалеку от имеющейся газодобывающей инфраструктуры, поэтому его можно достаточно быстро ввести в эксплуатацию.

"Нам нужно найти больше газа на NCS. Открытие вблизи существующей инфраструктуры требует меньшего объема для коммерческого развития и может быть быстро запущено с низкими выбросами CO2. Вместе с нашими партнерами мы рассмотрим возможность привязки этого открытия к Irpa, для которой мы недавно представили план разработки и эксплуатации", - рассказал Грете Б. Хааланд, старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на севере.

В пресс-релизе компания напомнила, что Irpa - это подводная разработка, которая связана с платформой Aastad Hansteen. Она продлит срок службы Aasta Hansteen на семь лет и будет способствовать большей активности на базе поставок в Саннесшеен, вертолетной базе в Брённёйсунн и в организации операций в Харстаде.

Еще в начале декабря в прошлом году РБК-Украина сообщало, что в рамках санкций против России Норвегия ввела ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель сырой российской нефти.

Ранее мы писали, что "Нефтегаз" хочет получить газ из Норвегии по специальным условиям оплаты.

Напомним, Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов через ЕБРР.

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