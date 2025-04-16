Митрополит Драбинко: На Пасху нет острой необходимости освящать корзины

Обязательно ли верующим освящать пасху? Почему Пасху до сих пор празднуют по старому стилю? И можно ли считать участие в онлайн-богослужении полноценным празднованием праздника Воскресения Господня – в интервью РБК-Украина рассказывает митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.

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Онлайн богослужение: "засчитывается" ли участие в празднике, если вы дома перед экраном, а не в церкви?

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Почему православные преимущественно празднуют Пасху отдельно от католиков – и изменится ли это?

Как верующим найти гармонию между традицией и церковными изменениями?

– Насколько важен процесс освящения пасхи и является ли он обязательным для каждого верующего?

– На Пасху мы приносим в храм на освящение частички тех блюд, которые потом будут на праздничном столе: паску, сыр, яйца, колбасу. Но острой необходимости освящать пасхальную корзину нет. Это украинская традиция, во многих православных странах ее не соблюдают.

В моем детстве, когда мы не могли пойти в храм, дедушка читал молитву "Отче наш" и святой иорданской водой окроплял то, что было на праздничном столе. После чего можно было разговляться.

Митрополит Александр Драбинко (фото: facebook.com oleksandr.drabinkо)

– Паски можно есть до праздника или это надо делать только в Пасхальное воскресенье?

– До завершения Пасхальной службы и освящения пасок продолжается Великий пост. Поэтому пробовать паски и все остальное из праздничной корзины до тех пор нельзя. Разговение происходит именно в святое воскресенье, когда мы начинаем потреблять продукты, от которых воздерживались в дни Великого Поста.

– Какие церковные традиции стоит соблюсти перед тем, как нести паски на освящение?

– Особых церковных традиций, связанных с именно этим, нет. Важно исповедаться перед праздником Пасхи и причаститься святых Христовых таин, очистить нашу душу и освятить ее. Поскольку освящение души значительно важнее освящения паски.

– Все ли должны придерживаться Пасхального поста?

– Есть категории верующих, которые не обязаны поститься. Например, больные и немощные люди. От поста также освобождаются военные, которые не имеют возможности придерживаться этих ограничений. Если кто-то и не постился по разным на то причинам, это не составляет никакой проблемы – по слову Иоанна Златоустого, такой человек может стать участником радости Святой Пасхи Христовой, Воскресения Христова. Все зависит от совести самого человека: было у него вдохновение и желание поститься или не было. Именно совесть и даст каждому ответ.

– Если человек не смог прийти в церковь на Пасху, а только посмотрел трансляцию богослужения онлайн, можно ли это считать полноценным участием в празднике?

– Полноценным участием является причастие святых Христовых таин при завершении богослужения на Пасху. Если верующий не имеет возможности посетить церковь, то стоит посмотреть богослужение онлайн и молиться, быть душой вместе с теми, кто находится в храме.

Сейчас не у всех есть возможность быть участниками богослужения, поскольку кто-то на фронте, кто-то остался на оккупированных территориях, кто-то –вынужденно покинул свои дома и из-за этого потерял возможность посещать церковь.

Христос пришел ради спасения каждого человека, независимо от того, где он сейчас находится. И радость от Воскресения должна находиться в нашем сердце постоянно.

Освящение корзин на Пасху (фото: Getty Images)

– Кроме исповеди и причастия, о которых вы уже упоминали, как верующему еще подготовиться к Пасхе, чтобы максимально духовно прожить праздник?

– Великий пост нас готовит к Пасхе. Особенно сейчас, когда мы в Вербное воскресенье вспоминали Христа, как он, идя на свои страдания, входил в Иерусалим. И в Страстную неделю, которую еще называют Пасха страданий Христовых, мы вспоминаем последние дни Спасителя нашего Господа Иисуса Христа и его страдания, которые завершатся в Гефсиманском саду и распятием на Голгофе. И, конечно, Воскресением, к которому мы все и готовимся.

– Какое значение имеет богослужение в ночь с субботы на Пасхальное воскресенье?

– Я бы не сказал, что оно должно быть ночным, поскольку мы не знаем точного часа, когда воскрес Иисус. В Евангелии читаем, что рано утром женщины-мироносицы пришли ко гробу, чтобы помазать тело Иисуса и нашли гроб пустым. Тогда ангел возвестил "Здесь его нет, он воскрес". Поэтому богослужение не обязательно должно быть ночным.

Кроме этого, не стоит забывать, что у нас военное положение и действует комендантский час. В нашей Переяславско-Вишневской епархии то богослужение, которое начиналось в полночь накануне Пасхи, будем проводить через полчаса после завершения комендантского часа. Точное время будем корректировать, в зависимости от установленных ограничений.

– Что изменилось с принятием нового церковного календаря, и почему Пасха осталась своеобразным исключением?

– Собственно, ничего не изменилось: каким богослужебный цикл был, так он и совершается, но уже согласно новоюлианскому календарю, а Пасха, согласно постановлению Православной Церкви, отмечается сейчас по старому стилю – по староюлианскому календарю. То есть Пасха и сопутствующие ей праздники – это исключение.

– Не раз говорили о том, что в будущем планируют изменить дату Пасхи, чтобы мы могли праздновать вместе с католиками...

– Разговоры о том, чтобы праздновать Пасху с церквями западной традиции в один день, действительно ведутся. Но когда и как это будет, я бы не забегал наперед. Мы придерживаемся того календаря, по которому живем. И благодарим за это Бога.

Митрополит считает, что отмечать праздники дважды – и по старому, и по новому календарю – это лучше, чем не праздновать вообще (фото: facebook.com oleksandr.drabinkо)

– Как новый календарь влияет на жизнь верующих и есть ли какие-то важные отличия в том, как теперь отмечают праздники?

– Я бы не сказал, что он как-то влияет, потому что кто ходил в церковь, тот продолжает приходить на богослужения, связанные с теми или иными праздниками по новоюлианскому календарю. А кто не ходил, тот, к сожалению, и дальше не посещает богослужения.

– Как верующим, придерживающимся старого календаря, найти баланс между традициями и изменениями?

– Нет никаких проблем в том, чтобы праздновать и по старому календарю, и по новому. Больше праздновать лучше, чем ни разу.

15 или даже 20 лет назад мне пришлось праздновать Преображение Господне аж трижды. Один раз по старому стилю, второй раз по новому, потому что тогда я был за границей в греческой церкви, которая придерживалась новоюлианского календаря.

И третий раз праздновал, когда епископ, с которым я сослужил, приезжал в приход Святого Преображения Господня и служил Преображенскую литургию в ближайшее воскресенье к празднику. Дело в том, что он приходился на рабочие дни и люди не имели возможности прийти в храм. Поэтому епископ перенес богослужение престольного праздника на ближайший выходной день, когда люди могли собраться.

Поэтому не нужно искать в календаре какую-то причину противостояния. Наоборот в этом вопросе нужно находить точки взаимопонимания и соприкосновения.