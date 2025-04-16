Онлайн богослужения на Пасху. Митрополит объяснил, является ли это полноценным празднованием
Из-за войны тысячи украинцев встречают Пасху вне дома и не имеют возможности пойти в храм. Поэтому многие верующие приобщаются к богослужению онлайн, чтобы отметить праздник.
РБК-Украина в интервью расспросило митрополита Переяславского и Вишневского Александра Драбинко о том, можно ли считать участие в онлайн богослужении полноценным празднованием Пасхи.
Достаточно ли на Пасху посмотреть онлайн богослужение
"Полноценным участием в празднике является причастие святых Христовых таин при завершении богослужения на Пасху. Если верующий не имеет возможности посетить церковь, то стоит посмотреть богослужение онлайн и молиться, находиться душой вместе с теми, кто находится в храме", - говорит митрополит.
При этом священнослужитель отмечает, что сейчас из-за войны не у всех украинцев есть возможность быть участниками богослужения.
"Кто-то на фронте, кто-то остался на оккупированных территориях, кто-то вынужденно покинул свои дома и из-за этого потерял возможность посещать церковь. Но Христос пришел ради спасения каждого человека, независимо от того, где он сейчас находится. И радость от Воскресения должна находиться в нашем сердце постоянно", - добавляет Драбинко.
Какое значение имеет служба в ночь с субботы на Пасхальное воскресенье
"Я бы не сказал, что богослужение должно быть обязательно ночным, поскольку мы не знаем точного часа, когда воскрес Иисус. В Евангелии читаем, что рано утром женщины-мироносицы пришли ко гробу, чтобы помазать тело Иисуса и нашли гроб пустым. Тогда ангел сообщил "Здесь его нет, он воскрес", - объясняет священнослужитель.
Драбинко также отмечает, что сейчас военное положение и действует комендантский час, поэтому некоторые епархии, в частности его, Переяславско-Вишневская, ночное богослужение накануне Пасхи переносят на утро - сразу после завершения ограничений.
Ночное богослужение на Пасху во многих приходах перенесут на утро (фото: Getty Images)
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