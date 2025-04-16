Пасха в окопах. Освобождает ли церковь военных от поста: объяснение митрополита

Освобождаются ли военные от Пасхального поста

"Есть слои верующих, которые не обязаны поститься. Например, больные и немощные люди. От поста также освобождаются военные, которые не имеют возможности придерживаться этих ограничений", - объясняет митрополит.

Он отмечает, что если кто-то и не постился по разным на то причинам, это не составляет никакой проблемы.

"По слову Иоанна Златоустого, такой человек может стать участником радости Святой Пасхи Христовой, Воскресения Христова. Все зависит от совести самого человека: было у него вдохновение и желание поститься или не было. Именно совесть и даст каждому ответ", - говорит Драбинко.

Можно ли есть паски до праздника

"До завершения Пасхальной службы и освящения пасок продолжается Великий пост. Поэтому пробовать паски и все остальное из праздничной корзины до того времени нельзя. Разговение происходит именно в святое воскресенье, когда мы начинаем потреблять продукты, от которых воздерживались в дни Великого Поста", - отмечает священнослужитель.

При этом митрополит объясняет, что на Пасху нет необходимости освящать корзины, поскольку это больше украинская традиция, чем церковная.

"На Пасху мы приносим в храм на освящение частички тех блюд, которые потом будут на праздничном столе: паску, сыр, яйца, колбасу. Но необходимости освящать пасхальную корзину нет. Это украинская традиция, во многих православных странах ее не придерживаются", - говорит Драбинко.

Также он подчеркивает, что перед праздником Воскресения Господня нужно исповедаться и причаститься, поскольку освящение души важнее освящения паски.