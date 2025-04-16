Паска не главное. Как подготовиться к светлому празднику, чтобы духовно его прожить

Пасха - важнейший христианский праздник, который символизирует Воскресение Иисуса Христа. Это не только радость от победы жизни над смертью, но и напоминание о силе веры и надежду на возрождение.

РБК-Украина в интервью расспросило митрополита Переяславского и Вишневского Александра Драбинко о том, как верующим правильно подготовиться к Пасхе, чтобы максимально духовно ее отметить.

Как подготовиться к празднику, чтобы духовно его прожить

Митрополит отмечает, что к Пасхе нужно не только соблюдать пост, но и исповедаться и причаститься.

"Важно исповедаться перед праздником Пасхи и причаститься святых Христовых таин, очистить нашу душу и освятить ее. Поскольку освящение души значительно важнее освящения паски", - говорит священнослужитель.

Еще одним из этапов духовной подготовки к празднику - вспоминание Иисуса и его жертву, которую он принес ради человечеству.

"В Страстную неделю, которую еще называют Пасха страданий Христовых, мы вспоминаем последние дни Спасителя нашего Господа Иисуса Христа и его страдания, которые завершатся в Гефсиманском саду и распятием на Голгофе. И, конечно, Воскресением, к которому мы все и готовимся", - говорит Драбинко.

Почему Пасху празднуют по старому стилю

В 2023 году украинская церковь перешла на новоюлианский календарь. Тогда фиксированные праздники сместились на 13 дней, но, по словам митрополита, на сам цикл не повлияло.

"Богослужебный цикл как был, так он и совершается, но уже согласно новоюлианскому календарю. А Пасха, согласно постановлению Православной Церкви, отмечается сейчас по старому стилю - по староюлианскому календарю. То есть Пасха и сопутствующие ей праздники - это исключения", - объясняет священнослужитель.

Он также отметил, что сейчас ведутся разговоры о том, чтобы праздновать Пасху с церквями западной традиции в один день, но когда и как это будет - не стоит загадывать заранее.