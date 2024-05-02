Пасха 2024. Можно ли во время комендантского часа быть не дома, а в церкви

Поскольку и в этом году проведение празднования Воскресения Господня происходит в условиях войны, то полиция будет следить за соблюдением правил, в том числе комендантского часа, и будет проводить профилактические беседы с нарушителями, предупредил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев.

"Ничего не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять. Конечно, где-то будем относиться с пониманием, будем разъяснять и проводить профилактические беседы", - сказал он накануне.

Кроме того, в Украине во время Пасхальных праздников будут дежурить более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Также военные не исключают, что Россия может прибегнуть и к массированной ракетной атаке на фоне условного "затишья", но предупреждают, что готовыми нужно быть всегда. Поэтому гражданам необходимо прислушаться к рекомендациям и правилам, введенным местными властями.

Киев и область

Комендантский час (без изменений): с 00:00 до 05:00.

В столице будут привлечены все необходимые меры безопасности. К дежурству привлекут представителей Нацпола и муниципальную охрану. Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" для недопущения провокаций.

"Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает! Соблюдайте правила безопасности", - призвали в КГВА.

Так, возле церквей будут дежурить правоохранители, которые при воздушной тревоге будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей к ближайшим укрытиям. Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в городе во избежание правонарушений.

Киевлян и жителей Киевской области при возможности призывают смотреть богослужения онлайн. Тех, кто решил пойти в храм, призывают избегать больших скоплений людей. Власти также напоминают, что передвижение по улице в комендантский час запрещено.

Одесса

Комендантский час (без изменений): с 00:00 до 05:00.

Из-за последних ракетных атак по Одессе в горсовете решили, что все пасхальные богослужения начнутся утром, 5 мая. Информацию о начале богослужений можно найти на официальных порталах религиозных общин.

Мэрия также призывает всех жителей Одессы соблюдать режим военного положения, быть бдительными и осмотрительными, в случае воздушной тревоги - направляться в ближайшее укрытие.

Харьков

Комендантский час (без изменений): с 23:00 до 05:00.

В Харьковской области на Пасху изменений в длительности комендантского часа не предполагается. Об этом пишет местное издание "Думка" со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской ОВА Елены Шаповал.

Кроме того, в Харькове 5 мая городские кладбища, подчиняющиеся КП "Ритуал", будут закрыты для посещения. Соответствующее решение было принято в связи с повышенным уровнем опасности.

Вместе с тем, в городе продолжается запрет посещать: кладбище №13 (ул. Пушкинская, 108); кладбище №15 (пер. Володи Дубинина); кладбище №17 (ул. Курочкина Гора,1); Польский мемориал жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).

Тернополь

Комендантский час (без изменений): с 00:00 до 04:00.

В Тернополе на Пасху решили вывести на маршруты больше общественного транспорта. Так, к кладбищу на улице Микулинецкой 5 и 12 мая троллейбусы №8 и маршрутные такси № 5, 5А, 8, 18, 31 будут курсировать по расписанию, как в будни. Кроме того, к кладбищу возле Львовского шоссе с 5 по 7 мая и 12 мая будут курсировать два автобуса №32.

"К кладбищу в селе Подгородное в будни с 23 апреля по 3 мая и в выходные 27, 28 апреля и 4 мая с 10 до 19 часов будут курсировать по три автобуса №11 и №27. Также 5, 6, 7 и 12 мая автобусы № 11 и 27 будут возить пассажиров согласно расписанию движения, которое действует в будни.

Волынская область

Комендантский час (без изменений): с 00:00 до 05:00.

На Волыни в Пасхальную ночь можно находиться в храмах, но быть на улицах или других общественных местах во время комендантского часа запрещено. Владыка Волынской епархии ПЦУ Михаил рассказал, что ночное богослужение в Луцке в соборе Святой Троицы обязательно будет, но прихожанам нужно определиться: они приходят к комендантскому часу или уже после.

"Для прихожан кафедрального собора мы рекомендуем прийти в храм до полуночи. Это касается тех, кто будет совершать богослужение ночью", - пояснил он.

Тех же, кто планирует прийти в храм, на утреннюю или дневную пасхальную службу, будут ждать в соборе с 6 часов утра.

Запорожская область

Комендантский час (для Запорожья и района): с 00:00 до 05:00.

В Запорожской области усиливать меры безопасности решили еще накануне, а именно с завтрашнего дня, 3 мая. В Пасхальные праздники и поминальные дни увеличится количество правоохранителей на улицах города и области.

"Мы готовимся к Пасхальным праздникам. Мы понимаем, что враг будет пытаться помешать нашим жителям провести праздничные дни. Именно поэтому с завтрашнего дня на территории Запорожья и области будут усилены фильтрационные мероприятия", - заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Кировоградская область

Комендантский час (изменен) с 00:00 до 04:00.

В Кировоградской ОВА сообщили, что учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа в Пасхальную ночь. Она продлится с полуночи до четырех утра.

Впрочем, власти напоминают, что в настоящее время нельзя находиться на улицах и в общественных местах. Правило не распространяется на время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

Также известно, что общественный транспорт в Кропивницком будет работать на Пасху в соответствии с режимом комендантского часа: утром 5 мая автобусы и троллейбусы начнут работу на один час раньше - с 05:00 и будут работать до 22:00. Освещение улиц перед Пасхой будет выключено в 23:00 и включено в 05:00 утра, чтобы горожане могли удобно добраться до храмов и вернуться домой.

Львовская область

Комендантский час (без изменений) с 00:00 до 05:00.

Во Львовской ОВА проинформировали, что длительность комендантского часа в регионе остается неизменной. Это означает, что с 00:00 до 05:00 нельзя находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

"Если у вас есть информация о подозрительных лицах, транспорте, предметах или о том, что кто-то хочет совершить диверсию или террористический акт на территории Львовской области, сразу звоните на горячую линию СБУ: 032 261 61 43. Также о подозрительных объектах и людях сообщайте в полицию: 102", - призвал руководитель области Максим Козицкий.

Донецкая область

Комендантский час (без изменений) с 21:00 до 05:00.

В Донецкой области, а именно в Покровской городской военной администрации определились, что богослужения будут проходить после окончания комендантского часа.

"Чтобы избежать угрозы со стороны врага, призываем праздновать Пасху дома. Богослужения пройдут в помещениях храмов утром после окончания комендантского часа, который длится с 21:00 до 05:00 утра", - заявили в Покровской МВА.

В ведомстве уточнили, что освящение пасхальных корзин начнется по окончании пасхальной литургии.

Херсонская область

Комендантский час (без изменений) с 21:00 до 05:00.

В Херсонской области в разных районах ограничения вводят в соответствии с условиями безопасности. Так, в Бериславском р-не, будет действовать ряд ограничений, а именно:

Запрет посещения кладбищ. Исключение - похоронные процессии.

Ограничение проведения богослужений: проведение богослужений в культовых сооружениях запрещено в период комендантского часа. Праздничное освящение на территории культовых сооружений проводить запрещено, разрешается только в помещениях.

Запрещается скопление людей во время Пасхальных праздников.

Пасха для жителей деоккупированных населенных пунктов Новокаховской общины с. Веселое и пгт Козацкое также пройдут с запретом на массовые мероприятия. Местным запрещено посещение кладбищ, проведение богослужений в церквях в период комендантского часа и скопления людей, проведение праздничных богослужений (освящения) на территории церквей.

Хмельницкая область

Комендантский час (изменен) с 00:00 до 03:00.

В пасхальную ночь на территории Хмельницкой области изменится комендантский час. Соответствующий приказ уже подписан главой области Сергеем Тюриным. Согласно ему, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая комендантский час в Хмельницкой области установлен с 00:00 до 03:00.

Ивано-Франковская область

Комендантский час (без изменений): с 00:00 до 05:00.

Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила об усилении мер безопасности и призвала жителей Прикарпатья не терять бдительности, соблюдать надлежащие правила, "поскольку враг не учитывает христианские праздники".

Днепропетровская область

Комендантский час (без изменений): с 00:00 до 05:00.

В Днепропетровской области на Пасху запрещается проведение массовых собраний. Местные власти призывают избегать значительного скопления людей в одном месте. Кроме того, в области не отменяется комендантский час, поэтому в это время нельзя находиться на улицах.

Пасхальные богослужения, освящение корзин рекомендуют проводить до и после комендантского часа, а верующие должны быть осведомлены об имеющихся укрытиях. Полиция, ГСЧС, медики - все будут работать в усиленном режиме.

В Днепре на Пасху общественный транспорт будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня, а в поминальные дни в городские кладбища будет организована работа дополнительных и удлиненных маршрутов. Они будут обозначены табличкой с надписью "Кладбище" (график работы: 11 и 12 мая: с 8:00 до 15:00; 13 мая: с 8:00 до 14:00).

Черновицкая область

Комендантский час (без изменений): с 00:00 до 04:00.

По словам главы Черновицкой ОВА Руслана Запарнюка, учитывая, что враг может активизировать работу ДРГ и планировать массированные атаки и на Пасху, было принято решение не менять время комендантского часа на территории области.

"Это базовые меры безопасности в военное время. Призываю всех буковинцев быть максимально осторожными и, в случае объявления тревоги, направляться в ближайшее хранилище", - отметил Запарнюк.