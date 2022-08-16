ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Робота у вихідний день оплачується в подвійному розмірі: до КЗпП повернули стару норму

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 серпня 2022 07:30
Робота у вихідний день оплачується в подвійному розмірі: до КЗпП повернули стару норму Фото: за роботу у вихідний день повинні платити у подвійному розмірі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Новим законом щодо оптимізації трудових відносин передбачено, що робота у вихідний день оплачується в подвійному розмірі. До Кодексу законів про працю (КЗпП) повернули стару норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Мінекономіки до закону 2352-IX.

Як зазначається в коментарі, з переліку статей, норми яких не застосовуються у період дії воєнного стану, змінами вилучено статтю 72 КЗпП, що регламентує компенсацію за роботу у вихідний день.

"Тобто робота у вихідні дні має компенсуватись, як і у мирний час, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі відповідно до статті 107 КЗпП", - роз’яснили в міністерстві.

Водночас, за новим законом п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем.

"Для встановлення п’ятиденного або шестиденного робочого тижня в період воєнного стану більше не потрібне рішення військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або згода первинної профспілкової організації чи погодження місцевої ради", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена з 40 до 60 годин на тиждень. Але тільки для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа в Украине
NEWS
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
DAILY
Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"
Юлія Акімовакоресподент Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"