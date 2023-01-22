Большая отставка. WP узнала, кто станет новым руководителем администрации Байдена

Зиентс покинул Белый дом в апреле прошлого года, после того как руководил действиями администрации в ответ на пандемию и возглавлял крупнейшую кампанию вакцинации в истории США. Он вернулся в Белый дом осенью, чтобы помочь Однако в последние недели Клейн поручал ему разные проекты, которые некоторые рассматривали как подготовку Зинтса к главной роли, сообщили люди, знакомые с соглашением, на условиях анонимности для обсуждения кадровых вопросов.