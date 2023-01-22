Большая отставка. WP узнала, кто станет новым руководителем администрации Байдена

Президент США Джо Байден может назначить Джеффри Зинтса на должность своего следующего руководителя администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Washington Post.
Зиентс покинул Белый дом в апреле прошлого года, после того как руководил действиями администрации в ответ на пандемию и возглавлял крупнейшую кампанию вакцинации в истории США. Он вернулся в Белый дом осенью, чтобы помочь Однако в последние недели Клейн поручал ему разные проекты, которые некоторые рассматривали как подготовку Зинтса к главной роли, сообщили люди, знакомые с соглашением, на условиях анонимности для обсуждения кадровых вопросов.
Напомним, ранее мы писали, что нынешний руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн готовится уйти в отставку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.