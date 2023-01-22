UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Велика відставка. WP дізналася, хто стане новим керівником адміністрації Байдена

Фото: кандидат на посаду голови адміністрації Байдена Джеффрі Зінтс (flickr.com businessforward)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Джо Байден може призначити Джеффрі Зінтса на посаду свого наступного керівника адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Washington Post.

Зіентс покинув Білий дім у квітні минулого року, після того, як керував діями адміністрації у відповідь на пандемію та очолював найбільшу кампанію вакцинації в історії США. Він повернувся до Білого дому восени, щоб допомогти Проте останніми тижнями Клейн доручав йому різні проекти, які деякі розглядали як підготовку Зінтса до головної ролі, повідомили люди, знайомі з угодою, на умовах анонімності для обговорення кадрових питань.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нинішній керівник апарату Білого дому Рон Клейн готується піти у відставку..

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден