Велика відставка. WP дізналася, хто стане новим керівником адміністрації Байдена

Президент США Джо Байден може призначити Джеффрі Зінтса на посаду свого наступного керівника адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Washington Post.
Зіентс покинув Білий дім у квітні минулого року, після того, як керував діями адміністрації у відповідь на пандемію та очолював найбільшу кампанію вакцинації в історії США. Він повернувся до Білого дому восени, щоб допомогти Проте останніми тижнями Клейн доручав йому різні проекти, які деякі розглядали як підготовку Зінтса до головної ролі, повідомили люди, знайомі з угодою, на умовах анонімності для обговорення кадрових питань.
Нагадаємо, раніше ми писали, що нинішній керівник апарату Білого дому Рон Клейн готується піти у відставку..
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