Велика відставка. WP дізналася, хто стане новим керівником адміністрації Байдена

Зіентс покинув Білий дім у квітні минулого року, після того, як керував діями адміністрації у відповідь на пандемію та очолював найбільшу кампанію вакцинації в історії США. Він повернувся до Білого дому восени, щоб допомогти Проте останніми тижнями Клейн доручав йому різні проекти, які деякі розглядали як підготовку Зінтса до головної ролі, повідомили люди, знайомі з угодою, на умовах анонімності для обговорення кадрових питань.