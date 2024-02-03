Крупная турецкая инвестиционная компания прекратила работу в России

Отмечается, что компания покинула рынок России и сосредотачивается на амбициозной стратегии роста во всем мире.

Rönesans Holding - это турецкая подрядная и инвестиционная компания, работающая в сфере строительства, развития недвижимости, энергетики, промышленных объектов и здравоохранения. Холдинг работает в Турции, странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Штаб-квартира компании расположена в Анкаре. Владелец компании - Ерман Илиджак.

Rönesans Holding возводит торговые центры, офисы, гостиницы, жилые дома, композитные конструкции, заводы тяжелой промышленности, инфраструктурные объекты, завод легких металлических конструкций, фабрики, правительственные здания и энергетические объекты в качестве основного подрядчика или инвестора.

Группа установила на 2024 год целевой оборот в 4,5 млрд евро, ожидая значительного роста доходов от строительства в результате международных и местных инвестиционных проектов, охватывающих больницы и ветровые электростанции.

Выход иностранного бизнеса из России

В декабре прошлого года в России прекратила работу международная платежная система Payoneer, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы.

Летом прошлого года рынок РФ покинула Match Group, которая является владельцем сервиса знакомств Tinder. Компания объяснила свое решение необходимостью защиты прав человека.

В целом, после начала полномасштабного вторжения российский рынок покинули сотни мировых компаний и брендов.

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