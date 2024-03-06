Великобритания сняла санкции с отказавшегося от российского гражданства миллиардера

В документе отмечается, что Макаров "больше не является объектом заморозки активов или санкций на оказание трастовых услуг". Причины такого решения не указаны.

В июне прошлого года Макаров отказался от российского гражданства. В профиле бизнесмена на сайте американского Forbes указано, что он отказался от паспорта России в 2023 году и теперь считается кипрским бизнесменом. Гражданство Кипра Макаров получил в обмен на инвестиции.

Онлайн-рейтинг Forbes оценивает состояние Макарова в 2,1 млрд долларов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, санкции против Макарова ввели Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

"Арети" - группа компаний, инвестирующая в энергетический сектор. Она была образована в 2015 году после ребрендинга компании "Итера", которая была основана Макаровым в 1992 году и была одним из крупнейших производителей газа в России. В 2012 году основные газовые активы "Итеры" были проданы "Роснефти".

Отказавшиеся от гражданства РФ бизнесмены

После начала широкомасштабной войны против Украины, от российского гражданства отказались уже семеро миллиардеров.

В частности, в октябре 2022 года от гражданства РФ отказался бизнесмен Олег Тиньков, который занимает антивоенную позицию. В июле 2023 года Великобритания сняла с него санкции.

Также недавно от российского гражданства отказался основатель компаний "Трастконсалт" и девелоперской компании Coalco International, бизнесмен Василий Анисимов.

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