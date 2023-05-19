Великобритания ввела санкции еще против против 86 человек и компаний из России

"Великобритания сегодня (в пятницу, 19 мая) объявила о новой волне санкций против России, нацеленных на предприятия и лиц, связанных со способностью России финансировать и вести войну", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новые санкции, примененные против 86 россиян и компаний, связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России, "усиливая давление на остаточный доход Путина и пытаясь использовать эти сектора для поддержки военной машины".

"Санкции включают репрессии против теневых лиц и организаций, связанных с хищением и перепродажей украинского зерна, а также против основных российских энергетических и грузовых компаний. Также под санкции попали связанные с "Росатомом" компании, производящие передовые материалы и технологии, в частности, лазеры", - добавляют в ведомстве.

Кто попал в список?

Энергетический сектор

Великобритания принимает новые меры против российского энергетического сектора, опираясь на запрет импорта российского угля, нефти и СПГ, вводя в санкционный список 9 организаций, связанных с российской государственной компанией по ядерной энергетике "Росатом".

Это, в частности:

компания UMATEX, производящая композитные материалы на основе углеродного волокна для "Росатома", которые могут быть использованы в военных целях;

компания TRINITI, чьи исследования и разработки в области лазерной физики напрямую финансируются за счет государственного оборонного заказа Российской Федерации. Лазеры TRINITI были установлены на шасси танков с целью ослепления оптики самолетов и выведения из строя высокоточного оружия.

Металлургия

Под санкции попал российский олигарх-миллиардер Игорь Алтушкин, владеющий "Российской медной компанией". Будучи третьим по величине производителем меди в России, "Алтушкин и его бизнес продолжают играть ключевую роль в секторе стратегического значения для военной машины Путина".

Еще 8 компаний, связанных с производством металлов в России, также подверглись санкциям, и Великобритания объявила, что запретит импорт российских металлов, включая алюминий, никель и медь.

Транспорт

24 физических и юридических лица, связанных с транспортными услугами России, также попали под санкции. Речь идет о Pawell Shipping Co LLP, Государственной зерновой корпорации (GZO). Сообщается, что зерно и другую сельскохозяйственную продукцию похитили со складов и полей на временно оккупированных территориях Украины и вывезли из Запорожья под маркой российских товаров;

шесть крупных российских судоходных компаний, которые "создавали и поддерживали экономику Путина во время войны". Это касается компании Sun Ship Management, связанной с "Совкомфлотом", крупнейшей российской государственной судоходной компанией, поддерживающей Россию в обходе или подрыве последствий западных санкций.

Армия

В список санкций попали против 20 руководителей оборонного сектора и компаний, направленных на лиц и организации, поддерживающие военную деятельность России. В частности, в списке - директора "Концерна Калашникова", производящего 95% всего огнестрельного оружия в России.

Банки

Пять финансовых учреждений оказались под санкциями, в том числе "Дом. РФ", действующего по поручению правительства России, и "Металлургический инвестиционный банк", поддерживающего промышленный экспорт России.