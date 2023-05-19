Великобритания ввела санкции еще против против 86 человек и компаний из России

В пятницу, 19 мая, Великобритания ввела дополнительные санкции против России. В список вошли 86 россиян и компаний, в частности, "Росбанк" и "Тинькофф Банк", 9 организаций, связанных с "Росатомом" и основатель "Русской медной компании" Игорь Алтушкин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.
"Великобритания сегодня (в пятницу, 19 мая) объявила о новой волне санкций против России, нацеленных на предприятия и лиц, связанных со способностью России финансировать и вести войну", - говорится в сообщении.
Как отмечается, новые санкции, примененные против 86 россиян и компаний, связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России, "усиливая давление на остаточный доход Путина и пытаясь использовать эти сектора для поддержки военной машины".
"Санкции включают репрессии против теневых лиц и организаций, связанных с хищением и перепродажей украинского зерна, а также против основных российских энергетических и грузовых компаний. Также под санкции попали связанные с "Росатомом" компании, производящие передовые материалы и технологии, в частности, лазеры", - добавляют в ведомстве.
Энергетический сектор
Великобритания принимает новые меры против российского энергетического сектора, опираясь на запрет импорта российского угля, нефти и СПГ, вводя в санкционный список 9 организаций, связанных с российской государственной компанией по ядерной энергетике "Росатом".
Это, в частности:
Металлургия
Под санкции попал российский олигарх-миллиардер Игорь Алтушкин, владеющий "Российской медной компанией". Будучи третьим по величине производителем меди в России, "Алтушкин и его бизнес продолжают играть ключевую роль в секторе стратегического значения для военной машины Путина".
Еще 8 компаний, связанных с производством металлов в России, также подверглись санкциям, и Великобритания объявила, что запретит импорт российских металлов, включая алюминий, никель и медь.
Транспорт
Армия
В список санкций попали против 20 руководителей оборонного сектора и компаний, направленных на лиц и организации, поддерживающие военную деятельность России. В частности, в списке - директора "Концерна Калашникова", производящего 95% всего огнестрельного оружия в России.
Банки
Пять финансовых учреждений оказались под санкциями, в том числе "Дом. РФ", действующего по поручению правительства России, и "Металлургический инвестиционный банк", поддерживающего промышленный экспорт России.
Ранее сообщалось, Великобритания намерена объявить о запрете на импорт российских драгоценных камней и алмазов на саммите "Большой семерки" (G7) в Японии, что начнется в пятницу, 19 мая.
Напомним, буквально недавно Великобритания официально подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow. Ракеты переданы бесплатно.
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