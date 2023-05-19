Велика Британія ввела санкції ще проти 86 осіб та компаній з Росії

"Велика Британія сьогодні (у п’ятницю, 19 травня) оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії, націлених на підприємства та осіб, пов’язаних із здатністю Росії фінансувати та вести війну", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, що нові санкції, застосовані проти 86 росіян та компаній, пов’язані з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії, "посилюючи тиск на залишковий дохід Путіна та намагаючись використати ці сектори для підтримки військової машини".

"Санкції включають репресії проти тіньових осіб і організацій, пов’язаних з розкраданням і перепродажем українського зерна, а також проти основних російських енергетичних і вантажних компаній. Також під санкції потрапили пов'язані з "Росатомом" компанії, які виробляють передові матеріали та технології, зокрема лазери", - додають у відомстві.

Хто потрапив до списку?

Енергетичний сектор

Велика Британія вживає нових заходів проти російського енергетичного сектору, спираючись на заборону імпорту російського вугілля, нафти та СПГ, вводячи в санкційний список 9 організацій, пов’язаних з російською державною компанією з ядерної енергетики "Росатом".

Це, зокрема:

компанія UMATEX, яка виробляє композитні матеріали на основі вуглецевого волокна для "Росатома", які можуть бути використані у військових цілях;

компанія TRINITI, чиї дослідження та розробки в галузі лазерної фізики безпосередньо фінансуються за рахунок державного оборонного замовлення Російської Федерації. Лазери TRINITI були встановлені на шасі танків з метою засліплення оптики літаків і виведення з ладу високоточної зброї.

Металургія

Під санкції потрапив російський олігарх-мільярдер Ігор Алтушкін, який володіє "Російською мідною компанією". Бувши третім за величиною виробником міді в Росії, "Алтушкін і його бізнес продовжують відігравати ключову роль у секторі стратегічного значення для військової машини Путіна".

Ще 8 компаній, пов’язаних з виробництвом металів у Росії, також потрапили під санкції, і Велика Британія оголосила, що заборонить імпорт російських металів, включаючи алюміній, нікель і мідь.

Транспорт

24 фізичні та юридичні особи, пов’язані з транспортними послугами Росії, також потрапили під санкції. Йдеться про Pawell Shipping Co LLP, Державну зернову корпорацію (GZO). Повідомляється, що це зерно та іншу сільськогосподарську продукцію викрали зі складів і полів на тимчасово окупованих територіях України та вивезли із Запоріжжя під маркою російських товарів;

шість великих російських судноплавних компаній, які "створювали та підтримували економіку Путіна під час війни". Це стосується компанії Sun Ship Management, пов’язаної з "Совкомфлотом", найбільшою російською державною судноплавною компанією, яка підтримує Росію в обході або підриві наслідків західних санкцій.

Армія

У список санкцій потрапили проти 20 керівників оборонного сектору та компаній, спрямованих на осіб та організації, які підтримують військову діяльність Росії. Зокрема, у списку - директори "Концерну Калашнікова", що виробляє 95% всієї вогнепальної зброї в Росії.

Банки

П’ять фінансових установ опинилися під санкціями, зокрема "Дом. РФ", який діє за дорученням уряду Росії, і "Металургійний інвестиційний банк", який підтримує промисловий експорт Росії.