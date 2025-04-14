Британия направила Украине почти 1 млрд долларов из замороженных активов РФ

Великобритания в понедельник, 14 апреля, направила Украине 752 млн фунтов стерлингов (990 млн долларов) в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мир меняется на наших глазах, перекроенный глобальной нестабильностью, в частности российской агрессией в Украине", - заявила министр финансов Британии Рэйчел Ривз.

Отмечается, что последний британский транш Украине является вторым из трех запланированных платежей на общую сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов. Первый состоялся 6 марта и составил 752 млн фунтов стерлингов. Остальные средства, как планируется, будут выплачены в 2026 году.

Доходы от замороженных активов РФ

Напомним, на днях в Еврокомиссии сообщили, что Украина получит от Евросоюза еще 2,1 млрд евро помощи. Эти деньги - доходы от замороженных активов российского Центробанка. Это уже второй подобный транш. Первый был предоставлен в июле 2024 года.

Кроме того, недавно стало известно, что Украина получила от ЕС 1 млрд евро доходов от российских активов. Средства планируется направить на приоритетные расходы госбюджета.

В марте в Украину поступил первый транш от Великобритании на 752 млн фунтов (970 млн долларов) от замороженных российских активов.

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