Великобритания обещает новую помощь Украине: на что пойдут средства

Великобритания предоставит почти 25 миллионов фунтов стерлингов (около 29 миллионов евро) для поддержки украинских организаций, которые помогают уязвимым категориям населения, пострадавшим из-за полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии .

Остальное финансирование пойдет на улучшение реабилитационных центров, в том числе для ветеранов.

Также 9,4 миллионов фунтов выделят для поддержки деятельности Красного Креста Украины.

Еще 5 миллионов фунтов стерлингов получит международная гуманитарная организация Mercy Corps для поддержки украинцев в преодолении последствий войны.

В частности, 10 миллионов фунтов стерлингов предоставят объединению гуманитарных проектов HAVEN. Средства направят на защиту и эвакуацию украинцев, проживающих в прифронтовых районах.

Поддержка Украины со стороны Великобритании

Великобритания стала одним из ключевых союзников Украины после начала полномасштабной войны в 2022 году.

За это время Лондон предоставил значительную военную помощь, включая танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, артиллерию, системы противовоздушной обороны и обучение украинских военных.

Также страна активно поддерживала санкции против России и оказывала финансовую помощь Украине. В частности, в конце февраля 2025 года Великобритания объявила о выделении Украине крупнейшего пакета помощи в размере 4,5 миллиарда стерлингов (5,69 миллиарда долларов).