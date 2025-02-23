Стармер представит Трампу план размещения войск в Украине. WSJ узнал детали

Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине. Такой сценарий возможен, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
При этом, как отмечает издание, европейское предложение зависит от того, удастся ли убедить президента США Дональда Трампа согласиться на "ограниченную военную роль США" (британские официальные лица называют ее "поддержкой", - ред), чтобы защитить европейские войска в Украине в случае, если им будет угрожать опасность, и удержать Россию от нарушения любого соглашения о прекращении огня.
Чиновники, с которыми общались журналисты Wall Street Journal, выразили мнение, что без помощи Трампа европейский план по отправке европейских войск в Украину ждет "тернистый путь".
"Ожидается, что Стармер обсудит разрабатываемый план с Трампом в четверг, но вряд ли пока обратится с конкретным запросом об американской помощи", - заявили европейские чиновники на условиях анонимности.
В свою очередь, Макрон, который встретится с Трампом в понедельник, 24 февраля, "изложит более широкие взгляды союзников на войну".
Как узнало издание, сам сценарий по размещению европейских войск в Украине, предусматривает роль США в качестве "опоры", при этом американские военные не будут размещены на территории страны.
В то же время предполагается, что США могут разместить в соседних странах системы ПВО, действие которых охватывает территорию Украины, и одновременно предоставить европейцам другие комплексы воздушной защиты.
В частности, американские силы ПВО, которые будут базироваться за пределами Украины, могут быть приведены в готовность на случай, если европейские войска окажутся в опасности.
При этом, чиновники, с которыми пееговорили журналисты, не скрывают, что без поддержки Трампа европейский план по отправке военных Украину столкнется с трудностями.
В то же время, как пишет Wall Street Journal, Европа может столкнуться с "главным вызовом", котрым может стать стремление Трампа укрепить связи с Россией.
Как сообщалось ранее, Европа может отправить в Украину от 25 до 30 тысяч солдат в рамках потенциального соглашения о прекращении огня.
При этом США выступают против того, чтобы 5-я статья НАТО распространялась на европейских военных, которых могут отправить в Украину после завершения войны.
Кроме того уже известно и то, что европейские войска не будут выполнять миссию "миротворцев" в Украине, если будут направлены в страну в случае прекращения огня.
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