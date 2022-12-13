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Ведутся переговоры. Макрон рассказал о соглашении по Запорожской АЭС

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, 13 декабря, что существует соглашение о выводе тяжелых вооружений с Запорожской атомной электростанции Украины. Сейчас ведутся переговоры об его условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель - защитить Запорожье. Ближайшие недели будут иметь решающее значение", - сказал Макрон, прибыв на международную конференцию.

Отметим, Франция проводит международную конференцию в Париже, чтобы оказать срочную помощь Украине для прохождения зимы, поскольку российские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре по всей стране.

Напомним, недавно МАГАТЭ провело миссии по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина с МАГАТЭ двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭСЭммануэль Макрон