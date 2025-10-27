Вечерняя сводка Генштаба за 26 октября: более 100 боевых столкновений
На фронте остаются напряженные участки — за прошедшее 26 октября зафиксировано более сотни боевых столкновений с врагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
С начала суток зафиксировано 110 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 126 управляемых авиабомб.
Также зафиксировано использование 3 988 дронов-камикадзе и 2 711 артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск и мирным населённым пунктам.
Северное и Слобожанское направления
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили одну атаку противника. Захватчики нанесли два авиаудара с применением семи авиабомб и совершили 133 обстрела, включая три залпа из систем реактивного огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг предпринял 18 атак в районах Волчанска, Каменки, Строевки, а также в направлении Бологовки и Двуречанского, но везде получил отпор.
Восточные участки фронта
На Купянском направлении зафиксировано пять безуспешных штурмов в районах Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг восемь раз атаковал позиции украинских войск вблизи Карповки, Среднего, Дерилово и Торского. Одно столкновение продолжается.
На Славянском направлении российские войска пытались прорваться в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки, однако безуспешно.
Краматорск и Константиновка
На Краматорском направлении противник не предпринимал наступательных действий.
На Константиновском направлении зафиксировано 14 атак в районах Щербиновки, Клебан-Быка, Русина Яра, Софиевки и Плещеевки.
Покровское и южные направления
На Покровском направлении зафиксировано 28 попыток прорыва обороны украинских сил в районах Ивановки, Родинского, Мирнограда, Красного Лимана, Паньковки, Лисовки, Удачного, Новоэкономического, Зверевого, Котлина, Молодецкого и в направлении Покровска и Новопскова.
Украинская оборона удерживает позиции: уничтожены 73 оккупанта, 29 из них — безвозвратно. Также ликвидированы артиллерийская система, восемь беспилотников и автомобиль противника.
Южный фронт: Александроград, Орехов и Приднепровье
На Александровском направлении украинские силы остановили 11 атак в районах Сосновки, Степного, Поддубного, Александрограда, Павловки и Новогригоровки.
На Гуляйпольском направлении противник дважды пытался продвинуться вблизи Малиновки и Зеленой Рощи, но был отброшен.
На Ореховском направлении враг атаковал четыре раза в районах Новоандреевки, Степного и Степногорска.
На Приднепровском направлении две атаки на позиции украинцев у Антоновского моста завершились безуспешно; авиаудар пришёлся по Ольговке.
Напоминаем, что вечером 26 октября Москва подверглась неожиданной атаке неизвестных дронов. Официальные российские власти утверждают, что все угрозы нейтрализованы, однако по городу слышны многочисленные взрывы.
Отметим, что в интернете появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия украинских ударов по дамбе Белгородского водохранилища на территории России.