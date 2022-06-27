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Вечірній обстріл Харкова: кількість жертв та постраждалих збільшилась

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок обстрілу кількох районів Харкова загинули четверо жителів міста. Кількість постраждалих постійно оновлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини", - написав Синєгубов.

Він зазначив, що росіяни влучили у двори та вулиці, де знаходилися виключно мирні жителі.

"Ворог свідомо тероризує громадянське населення. Закликаю всіх бути максимально обережними. Без потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу на сполох - відразу йти до укриття", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, приблизно о 18:30 повідомлялося про 15 поранених і 3 загиблих внаслідок обстрілу Північної Салтівки.

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ХарківВійна Росії проти України