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Вечерний обстрел Харькова: количество жертв и пострадавших увеличилось

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Иван Носальский

В результате обстрела нескольких районов Харькова погибли четверо жителей города. Количество пострадавших постоянно обновляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вечером враг нанес удары по мирной Северной Салтовке и Немышлянскому району Харькова. К сожалению, есть погибшие - 4 человека. Пострадавших - 19, из них 4 ребенка", - написал Синегубов.

Он отметил, что обстрел производился по дворах и улицах, где находились исключительно мирные жители.

"Враг сознательно терроризирует гражданское население. Призываю всех быть максимально осторожными. Без необходимости не выходить на улицы. В случае сигнала тревогу - сразу идти к укрытию", - отметил глава ОВА.

Напомним, примерно в 18:30 сообщалось о 15 раненых и 3 погибших в результате обстрела Северной Салтовки.

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