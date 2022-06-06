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Росіяни сказилися: накрили мінометним вогнем Сумську область та своє селище, - ОВА

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Сумська область, Понеділок 06 червня 2022 16:33
Росіяни сказилися: накрили мінометним вогнем Сумську область та своє селище, - ОВА Фото: начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська з ранку накривають масованим мінометним вогнем прикордонні населені пункти Сумської області. І обстріляли своє селище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

За його словами, сьогодні після 09:00 з території Росії був відкритий мінометний вогонь. Зафіксовано близько 4 ударів по Великописарівській громаді.

"Після 14 години росіяни немов сказилися: зі свого боку відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади громади. Близько 30 прильотів. Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів. А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій", - зазначив Живицький.

Він також додав, що росіяни сьогодні вдарили і по своїй території - обстріляли селище Тьоткіно в Курській області, де пошкоджено будинки, залізницю і завод.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська армія відкинула кораблі Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 кілометрів від берега.

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Сумская область Війна Росії проти України
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