Оккупированная ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута

Фото: ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута (Getty Images)

Оккупированная россиянами Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута. Обесточена одна из двух линий питания станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. В настоящее время станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Минэнерго отмечает, что в случае отключения последней линии на Запорожской станции произойдет очередной полный блэкаут. Это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и чревато развитием аварии. "Наши специалисты уже начали работы по возобновлению линии питания АЭС. Такие действия страны-агрессора создают угрозу радиационной безопасности всего региона. Только возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС может гарантировать ее безопасную эксплуатацию", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.