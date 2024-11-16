Оккупированная ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута
Оккупированная россиянами Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута. Обесточена одна из двух линий питания станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
Как отмечается, в результате вражеских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС.
В настоящее время станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Минэнерго отмечает, что в случае отключения последней линии на Запорожской станции произойдет очередной полный блэкаут. Это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и чревато развитием аварии.
"Наши специалисты уже начали работы по возобновлению линии питания АЭС. Такие действия страны-агрессора создают угрозу радиационной безопасности всего региона. Только возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС может гарантировать ее безопасную эксплуатацию", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
Ситуация на Запорожской АЭС
Запорожская атомная электростанция является самой большой АЭС в Украине и Европе. ЗАЭС с 4 марта 2022 находится под российской оккупацией. Захватчики заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных.
Кроме того, россияне неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС. Станция неоднократно находилась на грани блэкаута.
В октябре Запорожская АЭС более суток была отключена от линии питания.
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