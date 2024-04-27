Во второй раз за ночь. Польша снова подняла самолеты из-за ракетных ударов РФ по Украине

Польша и страны-союзники вновь подняли в воздух военную авиацию из-за новой волны ракетных ударов РФ по территории Украины. Активация польской авиации проходит в ночь на 27 апреля уже во второй раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
"Предупреждаем, что в связи с началом очередной волны ударов дальней авиации Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, произошло активирование польской и союзнической авиации, что может привести к повышению уровня шума, особенно в г. юго-восточная часть страны", - говорится в объявлении.
В ОК польской армии добавили, что были начаты необходимые процедуры "для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства". Также прибавляется, что происходит постоянный мониторинг по ситуации.
Ранее сообщалось, что поздно вечером 26 апреля Польша поднимала в воздух свою военную авиацию на фоне российской ракетной атаки по территории Украины.
Тогда, напомним, в Украине было зафиксировано движение управляемых ракет, а также "Кинжалов" в украинском воздушном пространстве. Также было известно о взрывах в Ивано-Франковской области.
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