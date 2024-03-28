Второй раз за ночь. В Харькове прозвучали взрывы

Удары россиян по Харькову

Ранее ночью 28 марта россияне запустили по Харькову дроны. В городе было минимум два взрыва.

Также днем 27 марта, российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили по жилому массиву и институту неотложенной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

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