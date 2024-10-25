Второй раз за месяц. Запорожская АЭС более суток была отключена от линии питания, - МАГАТЭ

Оккупированная российскими захватчиками Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) второй раз за этот месяц потеряла подключение к своей единственной резервной линии электропередач напряжением 330 киловольтов (кВ). Это длилось более суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, после потери электропитания атомный объект стал зависеть от единственного источника внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других ключевых функций ядерной безопасности.
Представителям МАГАТЭ, присутствующим на оккупированной россиянами ЗАЭС, рассказали, что линия электропередач была отключена более чем на 26 часов (с понедельника по вторник) из-за "неопределенного повреждения на другом берегу реки Днепр".
"Это произошло через три недели после очередного отключения этой же линии. В обоих случаях ЗАЭС продолжала получать электроэнергию от своей единственной линии в 750 кВ", - передали в Агентстве.
Также в МАГАТЭ напомнили, что до начала российского полномасштабного вторжения в Украину на ЗАЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанцией, было доступно 4 линии напряжением 750 кВ и 6 линий напряжением 330 кВ.
"То, что когда-то было немыслимым - большая атомная электростанция страдает от постоянных отключений электроэнергии - стало частым явлением во время этой разрушительной войны. Ситуация в этом плане явно не улучшается", - заявил Гросси.
Гендиректор МАГАТЭ констатировал, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС "остается очень нестабильной".
Также отмечается, что команда МАГАТЭ на оккупированной Россией украинской станции в течение последней недели продолжала слышать взрывы, хотя "никаких сообщений о повреждениях ЗАЭС не поступало".
"Группы МАГАТЭ, присутствующие на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке, сообщили, что ядерная безопасность поддерживается, несмотря на последствия продолжающегося конфликта, включая воздушные налеты в течение нескольких дней в течение последней недели", - передали в Агентстве. .
На Южно-Украинской АЭС представителей МАГАТЭ проинформировали, что 22 октября вечером реактор №1 был отключен от сети примерно на 4 часа из-за "ложного сигнала к системам защиты блока без срабатывания систем безопасности реактора".
"Причина происшествия выясняется. Реактор - один из трех на станции - снова производит электроэнергию для сети", - рассказали в МАГАТЭ.
Кроме того, по запросу украинской стороны команда Агентства на этой неделе посещает 6 электрических подстанций в Украине в рамках работы по оценке состояния инфраструктуры электросети, необходимой для ядерной безопасности, которая началась в сентябре.
В МАГАТЭ обратили внимание, что надежный доступ к внешнему источнику питания является одним из семи незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта.
Как добавили в Агентстве, безопасность действующих АЭС зависит от стабильного подключения к сети, но "ситуация в этом отношении в последние месяцы становится все более нестабильной".
Как сообщалось ранее, 22 октября в Минэнерго рассказали, что украинские энергетики отремонтировали одну из линий питания временно оккупированной Запорожской АЭС. Эта линия была повреждена из-за российских обстрелов.
Так, напомним, 21 октября из-за российских атак отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. В Минэнерго тогда предупредили, что возникла угроза блэкаута.
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