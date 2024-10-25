Вдруге за місяць. Запорізька АЕС понад добу була відключена від лінії живлення, - МАГАТЕ

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, після втрати електроживлення атомний об'єкт став залежати від єдиного джерела зовнішньої електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших ключових функцій ядерної безпеки.

Представникам МАГАТЕ, присутнім на окупованій росіянами ЗАЕС, розповіли, що лінія електропередач була відключена на понад 26 годин (з понеділка по вівторок) через "невизначене пошкодження на іншому березі річки Дніпро".

"Це сталося через три тижні після чергового відключення цієї ж лінії. В обох випадках ЗАЕС продовжувала отримувати електроенергію від своєї єдиної лінії 750 кВ", - передали в Агентстві.

Також у МАГАТЕ нагадали, що до початку російського повномасштабного вторгення в Україну на ЗАЕС, яка є найбільшою в Європі атомною електростанцією, було доступно 4 лінії напругою 750 кВ та 6 ліній напругою 330 кВ.

"Те, що колись було немислимим - велика атомна електростанція страждає від постійних відключень електроенергії - стало частим явищем під час цієї руйнівної війни. Ситуація в цьому плані явно не покращується", - заявив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ констатував, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій АЕС "залишається дуже нестабільною".

Ситуація на АЕС в Україні

Також зазначається, що команда МАГАТЕ на окупований Росією українській станції протягом останнього тижня продовжувала чути вибухи, хоча "жодних повідомлень про пошкодження ЗАЕС не надходило".

"Групи МАГАТЕ, присутні на Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС, а також на Чорнобильському майданчику, повідомили, що ядерна безпека підтримується, незважаючи на наслідки триваючого конфлікту, включно з повітряними нальотами протягом кількох днів протягом останнього тижня", - передали в Агентстві.

На Южно-Українській АЕС представників МАГАТЕ поінформували, що 22 жовтня увечері реактор №1 був відключений від мережі приблизно на 4 години через "помилковий сигнал до систем захисту блоку без спрацювання систем безпеки реактора".

"Причина події з'ясовується. Реактор - один із трьох на станції - знову виробляє електроенергію для мережі", - розповіли в МАГАТЕ.

Крім того, на запит української сторони команда Агентства цього тижня відвідує 6 електричних підстанцій в Україні в рамках роботи з оцінки стану інфраструктури електромережі, необхідної для ядерної безпеки, яка розпочалася у вересні.

Важливість стабільного підключення до електроживлення

В МАГАТЕ звернули увагу, що надійний доступ до зовнішнього джерела живлення "є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту".

Як додали в Агентстві, безпека діючих АЕС залежить від стабільного підключення до мережі, але "ситуація в цьому відношенні останніми місяцями стає все більш нестабільною".