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После угрозы блэкаута. Запорожская АЭС снова получает электроэнергию по двум линиям

Вторник 22 октября 2024 16:59
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После угрозы блэкаута. Запорожская АЭС снова получает электроэнергию по двум линиям Иллюстративное фото: Запорожская АЭС снова получает электроэнергию по двум линиям (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские энергетики отремонтировали одну из линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Линия была повреждена из-за российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

В Минэнерго рассказали, что была отремонтирована высоковольтная воздушная линия 330 кВ, которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

"В настоящее время оккупированная ЗАЭС снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания. Но еще раз подчеркиваю, из-за оккупации Запорожской АЭС врагом ситуация на станции остается угрожающей", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, безопасную эксплуатацию самой большой в Европе АЭС может гарантировать только ее возвращение под контроль Украины.

Обстрел россиян

Напомним, вчера, 21 октября, из-за российского обстрела отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Из-за этого, как подчеркивали в Минэнерго, появилась угроза блэкаута.

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Запорожская АЭС Электроэнергия Война в Украине
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