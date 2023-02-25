ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усовершенствовали стрельбу по дронам. В МВД показали фото из учений Нацгвардии

Новина українською →
Украина, Суббота 25 февраля 2023 16:28
Усовершенствовали стрельбу по дронам. В МВД показали фото из учений Нацгвардии Фото: Нацгвардейцы провели обучение по сбиванию иранских дронов (mvs.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Нацгвардейцы провели учения по сбиванию иранских дронов. В частности, изучали способы ведения огня по наземным и воздушным целям на разных дистанциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал МВД.

"Военнослужащие пулеметных расчетов неустанно повышают практические умения на занятиях, где обстоятельства максимально приближены к боевым. Ведь на реальном рубеже будет немало факторов, влияющих на работу расчетов", - отметил заместитель командира бригады.

Особое внимание бойцы уделили теоретическим основам. В частности, изучали основы:

  • стрельбы;
  • способы ведения огня по наземным и воздушным целям на разные дистанции;
  • изучение внутренней и наружной баллистики;
  • устройство и строение крупнокалиберного пулемета Владимирова;
  • практически отработали упражнение обучающих стрельб;
  • и применили дроны для имитации воздушной цели.

"Работа с этим образцом стрелкового вооружения (речь идет о пулемете - ред.) чрезвычайно актуальна. Немало внимания мы посвятили и работе по сценариям различных типов боевых обстоятельств", - делится один из воинов-пулеметчиков.

В МВД отметили, что такие упражнения утомительны, поскольку сам пулемет и боекомплект к нему достаточно тяжелы.

Фото: Нацгвардейцы провели обучение по сбиванию иранских дронов (mvs.gov.ua)

"Это мотивирует гвардейцев постоянно совершенствовать физическую подготовку. Поэтому, вместе с изучением теории и практическими занятиями, бойцы интенсивно занимаются спортом. Это нужно, чтобы тело было натренировано, а действия, которые военнослужащие будут совершать вместе с пулеметом, были качественными, а выстрелы - точными", - добавили в пресс-центре министерства.

Напомним, вчера Польша заявила, что готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, ранее британская разведка сообщала, что в России снова закончились запасы иранских дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Нацгвардия Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны