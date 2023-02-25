Усовершенствовали стрельбу по дронам. В МВД показали фото из учений Нацгвардии
Нацгвардейцы провели учения по сбиванию иранских дронов. В частности, изучали способы ведения огня по наземным и воздушным целям на разных дистанциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал МВД.
"Военнослужащие пулеметных расчетов неустанно повышают практические умения на занятиях, где обстоятельства максимально приближены к боевым. Ведь на реальном рубеже будет немало факторов, влияющих на работу расчетов", - отметил заместитель командира бригады.
Особое внимание бойцы уделили теоретическим основам. В частности, изучали основы:
- стрельбы;
- способы ведения огня по наземным и воздушным целям на разные дистанции;
- изучение внутренней и наружной баллистики;
- устройство и строение крупнокалиберного пулемета Владимирова;
- практически отработали упражнение обучающих стрельб;
- и применили дроны для имитации воздушной цели.
"Работа с этим образцом стрелкового вооружения (речь идет о пулемете - ред.) чрезвычайно актуальна. Немало внимания мы посвятили и работе по сценариям различных типов боевых обстоятельств", - делится один из воинов-пулеметчиков.
В МВД отметили, что такие упражнения утомительны, поскольку сам пулемет и боекомплект к нему достаточно тяжелы.
"Это мотивирует гвардейцев постоянно совершенствовать физическую подготовку. Поэтому, вместе с изучением теории и практическими занятиями, бойцы интенсивно занимаются спортом. Это нужно, чтобы тело было натренировано, а действия, которые военнослужащие будут совершать вместе с пулеметом, были качественными, а выстрелы - точными", - добавили в пресс-центре министерства.
Напомним, вчера Польша заявила, что готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16.
Кроме того, ранее британская разведка сообщала, что в России снова закончились запасы иранских дронов-камикадзе.
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