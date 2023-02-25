Вдосконалили стрільбу по дронах. В МВС показали фото з навчань Нацгвардії

Нацгвардійці провели навчання по збиванню іранських дронів. Зокрема вивчали способи ведення вогню по наземним та повітряним цілям на різних дистанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал МВС.

"Військовослужбовці кулеметних розрахунків безустанно підвищують практичні вміння на заняттях, де обставини максимально наближені до бойових. Адже на реальному рубежі буде чимало чинників, які впливатимуть на роботу розрахунків", - зазначив заступник командира бригади.

Особливу увагу бійці приділили теоретичним основам. Зокрема вивчали основи:

стрільби;

способи ведення вогню по наземним та повітряним цілям на різні дистанції;

вивчення внутрішньої та зовнішньої балістики;

улаштування та будови великокаліберного кулемета Володимирова;

практично відпрацювали вправу навчальних стрільб;

та застосували дрони для імітації повітряної цілі.

"Робота з цим зразком стрілецького озброєння (мова йде про кулемет - ред.) є надзвичайно актуальною. Чимало уваги ми присвятили й роботі за сценаріями різних типів бойових обставин", - ділиться один з воїнів-кулеметників.

В МВС зазначили, що такі вправи виснажливі, оскільки сам кулемет та боєкомплект до нього досить важкі.

Фото: Нацгвардійці провели навчання по збиванню іранських дронів (mvs.gov.ua)

"Це мотивує гвардійців постійно вдосконалювати фізичну підготовку. Тому, водночас з вивченням теорії й практичними заняттями, бійці інтенсивно займаються спортом. Це потрібно, аби тіло було натреноване, а дії, які військовослужбовці здійснюватимуть разом із кулеметом, були якісними, а постріли - влучними", - додали в пресцентрі міністерства.