Влезли в дом экс-мэра Харькова. Разоблачена банда, грабившая регион во время оккупации
Прокуроры разоблачили 8 злоумышленников во главе с криминальным авторитетом "Чижом", грабивших гражданских во время оккупации Волчанска. В частности, они влезли в дом экс-мэра Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.
Так, в марте 2022 года подозреваемые приехали в дом экс-мэра Харькова в оккупированном селе Бугаевка Волчанской общины.
"В имении на тот момент находились два охранника, поэтому злоумышленники потребовали все автомобили и имущество семьи, угрожая огнестрельным оружием.
Они забрали два прогулочных судна, мотоцикл, два прицепа к нему и бытовую технику", - говорится в сообщении.
В частности, в садовом обществе в селе Бугаевка они забрали из частных домовладений квадроцикл "Outlander", автомобиль Land Rover Range Rover Autobiography, деньги в сумме 2500 долларов США, бытовую технику и т.д. Во время очередного грабежа одного из домов они приказали двум телохранителям залезть в шкаф и не выходить оттуда два часа.
Что известно о банде
По данным следствия, во время оккупации г. Волчанск местный житель - известный криминальный авторитет по прозвищу "Чиж" - решил грабить и обворовывать гражданское население.
Для этого он привлек четырех российских военнослужащих и трех жителей г. Волчанск - 33-летнего жителя, 47-летнего ранее судимого мужчину и 37-летнюю женщину. Преступления они совершали в период с конца февраля 2022 года по май того же года.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении четырем военным российской армии и четырем гражданам Украины по фактам нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Харьковской области
Российские войска после деоккупации части Харьковской области в 2022 году регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.
Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.
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