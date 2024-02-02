Влезли в дом экс-мэра Харькова. Разоблачена банда, грабившая регион во время оккупации

Прокуроры разоблачили 8 злоумышленников во главе с криминальным авторитетом "Чижом", грабивших гражданских во время оккупации Волчанска. В частности, они влезли в дом экс-мэра Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру .

Так, в марте 2022 года подозреваемые приехали в дом экс-мэра Харькова в оккупированном селе Бугаевка Волчанской общины.

"В имении на тот момент находились два охранника, поэтому злоумышленники потребовали все автомобили и имущество семьи, угрожая огнестрельным оружием.

Они забрали два прогулочных судна, мотоцикл, два прицепа к нему и бытовую технику", - говорится в сообщении.

В частности, в садовом обществе в селе Бугаевка они забрали из частных домовладений квадроцикл "Outlander", автомобиль Land Rover Range Rover Autobiography, деньги в сумме 2500 долларов США, бытовую технику и т.д. Во время очередного грабежа одного из домов они приказали двум телохранителям залезть в шкаф и не выходить оттуда два часа.

Что известно о банде

По данным следствия, во время оккупации г. Волчанск местный житель - известный криминальный авторитет по прозвищу "Чиж" - решил грабить и обворовывать гражданское население.

Для этого он привлек четырех российских военнослужащих и трех жителей г. Волчанск - 33-летнего жителя, 47-летнего ранее судимого мужчину и 37-летнюю женщину. Преступления они совершали в период с конца февраля 2022 года по май того же года.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении четырем военным российской армии и четырем гражданам Украины по фактам нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Харьковской области

Российские войска после деоккупации части Харьковской области в 2022 году регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.