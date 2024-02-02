Вдерлися до будинку екс-мера Харкова. Викрито банду, яка грабувала регіон під час окупації

Прокурори викрили 8 зловмисників на чолі з кримінальним авторитетом "Чижом", які грабували цивільних під час окупації Вовчанська. Зокрема, вони вдерлися до будинку екс-мера Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру .

Так, у березні 2022 року підозрювані приїхали до будинку екс-мера Харкова в окупованому селі Бугаївка Вовчанської громади.

"У маєтку на той момент перебували два охоронці, тож зловмисники почали вимагати всі автівки та майно сім’ї, погрожуючи вогнепальною зброєю.

Вони забрали два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи до нього та побутову техніку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у садовому товаристві в селі Бугаївка вони забрали з приватних домоволодінь квадроцикл "Outlander", автомобіль Land Rover Range Rover Autobiography, гроші у сумі 2500 доларів США, побутову техніку тощо. Під час чергового грабежу одного з будинків вони наказали двом охоронцям залізти в шафу та не виходити звідти дві години.

Що відомо про банду

За даними слідства, під час окупації м. Вовчанськ місцевий житель - відомий кримінальний авторитет на прізвисько "Чиж" - вирішив грабувати та обкрадати цивільне населення.

Для цього він залучив чотирьох російських військовослужбовців та трьох жителів м. Вовчанськ - 33-річного мешканця, 47-річного раніше судимого чоловіка та 37-річну жінку. Злочини вони вчиняли в період з кінця лютого 2022 року до травня того ж року.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом військовим російської армії та чотирьом громадянам України за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередню змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація в Харківській області

Російські війська після деокупації частини Харківської області у 2022 році регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція та прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації у безпечніші частини Харківської області.