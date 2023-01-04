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Снаряд попал в многоэтажку. Количество раненых из-за обстрела Курахово возросло

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Донбасс, Среда 04 января 2023 13:08
Снаряд попал в многоэтажку. Количество раненых из-за обстрела Курахово возросло Фото: оккупанты обстреляли утром 3 января Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Четыре человека получили ранения и один погиб в результате обстрела Курахово Донецкой области во вторник, 3 января.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Донецком направлении 1 человек погиб и 4 ранены в результате обстрелов Курахово - снаряд попал в 5-этажку", - рассказал он.

К тому же, по данным главы региона, в Соледарской общине 1 человек погиб в Благодатном, повреждены 8 домов в Парасковеевке и 5 домов в Никифоровке. В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города.

Как сообщалось, утром во вторник, 3 января россияне обстреляли Курахово из артиллерии. Попали в жилой квартал. Один человек погиб, еще 2 получили ранения.

По данным на утро среды, 4 января, за сутки в Донецкой области были ранены 5 людей, один погиб. Еще одним, пятым раненым, оказался электрик, попавший под обстрел в Краматорске. Он как раз занимался ремонтными работами.

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