Холодно и даже снег, но есть и хорошая новость. Синоптики дали прогноз до конца недели

Всю ближайшую неделю в Украине будет холодно. Правда, уже в следующие 7 дней придет потепление.

Как рассказала синоптик, вся неделя в Украине будет холодной, в пятницу, субботу, воскресенье - еще холоднее.

"И в субботу на севере и западе местами пройдет мокрый снег", - рассказала синоптик Наталка Диденко.

Но синоптик не упустила возможность забросить обнадеживающий ориентировочный прогноз.

"На следующей неделе хоть и не надолго, но потеплеет", - констатировала Диденко.

Подробный прогноз

По данным "Укргидрометцентра", в следующие трое суток будет преобладать погода без осадков, только завтра на востоке и северо-востоке страны, днем 19 октября на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

"Температура ночью 2-8° тепла, местами, кроме юга, 0-2° мороза, в Карпатах до 4° мороза; днем 7-13° тепла, в южной части 12-18°. Температура в западных и северных областях 20 октября ночью 2-8° тепла, днем 5-11° (в Карпатском регионе 12-15°)", - говорится в сообщении

Дожди, как отмечают синоптики, в северной части даже с мокрым снегом, ночью 20 октября в южной и восточной частях, днем 21 октября на юге страны без существенных осадков.

Отопительный сезон в Украине

Как прогнозировалось, на этой неделе на большей части Украины среднесуточная температура упадет до 8 градусов тепла. В этих условиях местные власти принимают решение о подключении домов к централизованному отоплению.

Так, в Киеве уже в этот понедельник, 16 октября, начали подключать к теплу жилые дома. Для полного запуска централизованного теплоснабжения требуется несколько дней. Кроме того, о старте теплых батарей во Львове сообщил вчера мэр Андрей Садовой. Кроме того, в ближайшее время отопительный сезон начнется в Луцке и Черкассах.