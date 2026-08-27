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Россия уничтожила склад Roshen на Киевщине: будет ли дефицит товаров

16:23 27.08.2026 Чт
2 мин
Это уже вторая атака россиян на склады компании
aimg Валерий Ульяненко
Россия уничтожила склад Roshen на Киевщине: будет ли дефицит товаров Фото: ликвидация последствий удара на Киевщине (Getty Images)
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Сегодня утром 27 августа в результате массированной атаки России был полностью разрушен склад компании ROSHEN в поселке Чубинское в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Разрушенный объект обеспечивал сохранность и последующую поставку готовой кондитерской продукции по всей стране. В момент обстрела на складе находился персонал, однако никто из сотрудников не пострадал - работники вовремя отреагировали на сигнал тревоги и находились в укрытии.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, которые продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки. Также продолжается процесс оценки нанесенного материального ущерба.

Угроза перебоев

Это уже вторая атака российских окупантов на складскую инфраструктуру ROSHEN за время полномасштабной войны. В феврале враг полностью разрушил склад готовой продукции компании в городе Яготин.

"Нынешняя атака также привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров", - говорится в заявлении.

В то же время, в компании заверили, что опыт предварительной атаки позволил сформировать резервные сценарии для минимизации последствий удара.

Команда отрабатывает механизмы быстрой перестройки логистики, перераспределяет товарные запасы и привлекает альтернативные складские площадки. Это позволит быстро возобновлять поставки и снизить влияние ситуации на партнеров и потребителей.

Напомним, ночью оккупанты нанесли массированный удар по логистической инфраструктуре Киевщины. В результате атаки повреждены и уничтожены распределительные центры торговых сетей "Фора", "Дом Игрушек" и Comfy.

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