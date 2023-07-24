RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Удалось пресечь": в Минобороны РФ обвиняют Украину в атаке дронов на Москву

Фото: в Минобороны РФ сделали заявление об атаке дронов на Москву (скриншот с видео t.me)
Автор: Владимир Костырин

Взрывы в Москве (РФ), что прозвучали рано утром 24 июля, в Министерстве обороны страны-агрессора связывают с атакой беспилотников, в которой традиционно обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве рассказали о том, что этим утром была "пресечена попытка" Украины атаковать двумя БПЛА по объектам на территории города Москвы.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - говорится в заявлении.

Также в Минобороны РФ утверждается, что "в результате пресеченной террористической атаки" пострадавших нет.

Взрывы в Москве из-за дронов 24 июля

Уже под утро в столице РФ Москве прозвучали взрывы, которые связывают с атакой дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе якобы зафиксированы удары 2 БПЛА, и произошли они по двум нежилым зданиям.

Он добавил, что в результате серьезных разрушений и пострадавших нет.

Добавим, что одним из поврежденных зданий в Москве является дом на Комсомольском проспекте, и расположен он рядом с Минобороны и ГРУ РФ.

Атаки дронов в Москве и Подмосковье

Напомним, последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. К примеру, 4 июля дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть под Москвой.

При этом 4 июля в Москве раздались несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москваатака дроновМинистерство обороны РФ