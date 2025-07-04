Удачный день: какие знаки Зодиака получат приятные сюрпризы 4 июля

4 июля звезды приготовили особенно удачный день для представителей трех знаков Зодиака. Их ждут неожиданные повороты, приятные события и яркие эмоции.

Кто окажется в числе счастливчиков и почему этот день станет для них по-настоящему особенным, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Дело в том, что 4 июля Венера встречается с Ураном в Тельце. Это отличная новость для каждого знака Зодиака, но некоторые получат особенно приятные подарки от этого транзита.

Телец

4 июля Тельцам звезды готовят приятные неожиданности в личной жизни. Возможны неожиданные признания, теплые встречи или долгожданное известие от близкого человека.

День будет особенно удачным для тех, кто давно ждет перемен - они могут прийти в самой вдохновляющей форме.

Весы

Весы ощутят прилив вдохновения и легкости, а день подарит возможности для гармонии и самовыражения. Возможно, появится шанс наладить важные отношения или получить приятное предложение, связанное с работой или творчеством.

Главное - быть открытыми миру, ведь удача будет рядом.

Водолей

Для Водолеев 4 июля станет днем ярких впечатлений и неожиданных событий. Возможна встреча с человеком, который вдохновит на новые планы или даже изменит привычный ход дел.

День отлично подойдет для спонтанных решений - Вселенная поддержит любые шаги к новизне и свободе.