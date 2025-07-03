Только эти знаки Зодиака на пороге больших перемен: кто в списке?

Астрологи прогнозируют мощный период трансформаций для четырех знаков Зодиака уже до конца июля. Изменения могут коснуться как личной жизни, так и карьеры, финансов. Для некоторых это будет шанс начать с чистого листа, для других переосмыслить важные жизненные решения.

Кто именно стоит на пороге новой эпохи, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Июль станет для Овнов месяцем важных решений и неожиданных поворотов. Возможны изменения в работе или новые проекты, требующие полной отдачи.

Также усилится желание действовать быстро и резко - важно не торопиться, а выбирать обдуманно. Это период, когда судьба может дать новый шанс, но его нужно вовремя увидеть.

Телец

Для Тельцов июль открывает возможности для внутренних трансформаций и переосмысления ценностей. То, что раньше казалось стабильным, может пошатнуться, но именно это приведет к росту.

Возможны неожиданные финансовые изменения, которые на первый взгляд покажутся вызовом. По сути это начало нового, более зрелого и сознательного этапа.

Близнецы

Для Близнецов июль принесет изменения в области общения, контактов и даже образа мышления. Они могут посмотреть круг общения или изменить взгляды на важные темы.

Это также хорошее время для обучения или новых знаний, которые впоследствии окажутся очень полезными. Главное - быть открытыми к новому и не цепляться за старое.

Водолей

В июле Водолеи могут оказаться перед необходимостью изменить подход к жизни - особенно в личной сфере или в отношении себя. Это месяц, когда следует слушать интуицию: она подскажет, куда двигаться дальше.

Возможны неожиданные встречи, новые идеи или события, которые буквально сдвинут с места то, что долго стояло на паузе. Водолеям важно не бояться выходить из зоны комфорта - там начинается новый этап.