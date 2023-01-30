Цены не снижаются. Сколько сейчас стоит арендовать жилье во Львове

В начале полномасштабного вторжения цены на практически все жилье во Львове рекордно выросли. Во Львов как в относительно безопасное место ехали люди из Киева, Днепра, Харькова, Мариуполя. Тогда же многие писали, что часто приходилось платить очень много за ночевку даже в маленьких комнатах, потому что все другие варианты уже были недоступны.

РБК-Украина узнавало, какая ситуация сейчас на рынке жилья Львова и что происходит с ценами на аренду квартир.

Рост цен весной и падение летом. Что происходит на рынке жилья Львова

В начале вторжения РФ в Украину весной цены действительно выросли, подтверждает в разговоре с РБК-Украина специалист по подбору недвижимости во Львове Владимир Глущак. С одной стороны, сработали обычные законы экономики: когда большой спрос, то растет и цена. А с другой – некоторые владельцы поднимали цены слишком сильно.

"В феврале прошлого года и в начале весны люди массово ехали во Львов из Харькова, Днепра и других городов. Львов стал своего рода западным форпостом. Через Львов во все регионы шла гуманитарная помощь. Львов стал в определенной степени и логистическим центром. Пик приездов переселенцев был весной, и до конца мая цены на жилье все еще были очень высокие", – вспоминает он спрос в первые месяцы вторжения РФ.

Уже летом, когда ситуация на фронте относительно стабилизировалась, оккупанты отошли от Киева и Чернигова, часть людей начали возвращаться из Львова домой. Спрос на жилье несколько снизился, и цены тоже.

Так продолжалось до октября, пока не начались массированные ракетные удары противника по энергоинфраструктуре страны. Тогда спрос на жилье начал снова расти, хотя уже не в таких крупных масштабах.

Фото: Больше всего выросли цены за аренду в новостройках, потому что подорожали ремонты и стройматериалы (facebook.com/LevDevelopment)

"Не надо забывать, что во Львове тоже может быть опасно. У меня были клиенты из Киева, которые уже сюда ехали, и у меня был от них задаток на квартиру. Но однажды по Львову тоже прилетело. Они перезвонили, сказали, что поедут лучше в меньшие городки – Ужгород или Черновцы", – вспоминает риелтор.

Спрос на жилье во Львове должен вырасти еще больше, но люди выбирают более безопасные места. Сейчас квартирами во Львове, конечно, интересуются. Но не массово и не так активно. Спрос все еще низок, если сравнивать его с "нормальным" интересом к жилью до полномасштабного вторжения, говорит Владимир Глущак.

Вариантов по аренде жилья на рынке прибавилось еще и потому, что сейчас многие студенты львовских университетов разъехались по домам. Из-за обстрелов каникулы у многих будет почти целую зиму. Другие студенты не знают, возобновится ли очное обучение и потому не уверены, что вернутся в ближайшие недели. Поэтому и цены на жилье уже не такие высокие.

В среднем 10 тысяч. От чего зависят цены на жилье

Помимо спроса, на стоимость жилья в аренду во Львове влияют:

близость или удаленность от центра города;

вторичное жилье или квартира в новостройке;

качество ремонта;

этажа, на котором находится жилье (первый этаж сейчас дороже последнего);

наличие лифта (6-этажки обычно без лифтов);

квартира угловая или внутри дома (во втором случае в квартире несколько теплее);

доступность транспорта, наличие рядом парков, леса;

наличие в квартире газа (популярный запрос из-за отключения света);

Во Львове не так много высоток, где нет газа, а есть только электричество. Но если у людей есть два хороших варианта квартир за одну цену, то выберут ту, где есть газ, говорит Владимир. При этом "советский" ремонт мало кого интересует: люди хотят жить в более комфортных условиях. Но и цены тогда будут выше.

Фото: Стоимость жилья зависит не только от спроса. В последнее время из-за ракетных ударов врага по энергообъектам часто спрашивают, есть ли в квартирах газ (Getty Images)

Больше всего выросли цены за аренду в новостройках. Владельцы ставят высокую стоимость, потому что сейчас гораздо больше тратят на ремонт.

“Подчеркну, что в каждом случае все индивидуально и зависит от многих факторов. Поэтому диапазон цен – широкий. В отдаленных районах Львова цены часто ненамного ниже, в среднем это 10 тысяч в месяц. Старые "советские" квартиры вдали от центра можно найти и за 6-7 тысяч, но состояние таких квартир обычно плохое. А в новостройках квартиры с дизайнерским ремонтом сдают и за 30 тысяч в месяц", – говорит он.

Цены на аренду однокомнатной квартиры во Львове по районам