Вчерашняя атака РФ по энергосистеме отбросила нас неделю назад, - гендиректор YASNO

"Мы все еще в экстренных отключениях. В Киеве сегодня доступная мощность была на уровне 62-67% от типичного потребления. Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы скоро вернемся к стабилизационным графикам", - написал гендиректор YASNO.

Также он добавил, что активно идет работа по ОСМД и ЖЭК жилых домов, которые присоединены к критической инфраструктуре.

"Уже по 474 домам есть решения - управляющие компании готовы в случае экстренных или стабилизационных отключений самостоятельно выключать. Я благодарен городским властям за такое непростое решение. Почему это важно - поэтому в условиях значительных ограничений главная цель предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальное распределить равномерно среди населения", - подчеркнул Коваленко.