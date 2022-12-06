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Вчорашня атака РФ по енергосистемі відкинула нас на тиждень назад, - гендиректор YASNO

Фото: вчорашня атака РФ відкинула стан в енергосистемі на тиждень назад (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що вчорашня атака РФ відкинула стан в енергосистемі на тиждень назад, проте є надія, що швидко повернемося до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Коваленка.

"Ми все ще в екстрених відключеннях. У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків", - написав гендиректор YASNO.

Також він додав, що активно йде робота із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.

"Уже по 474 будинкам є рішення - керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. Чому це важливо - тому в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірну серед населення", - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України, внаслідок якого загинули чотири людини, також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

У багатьох регіонах України виникли перебої зі світлом.

Додамо, в "Укренерго" розповіли, скільки часу потрібно на відновлення енергосистеми після вчорашнього удару.

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Електроенергія