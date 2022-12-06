В "Укрэнерго" рассказали, сколько времени нужно на возобновление энергосистемы после вчерашнего удара

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после восьмого массированного ракетного удара 5 декабря. Чтобы восстановить объем производства электроэнергии до уровня, который был до атаки, потребуется несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Сообщается, что из-за атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области. Так, из-за повреждений некоторых электростанций и части сетей в энергосистеме снизилось производство электроэнергии. Для сохранения баланса во всех регионах были временно использованы аварийные отключения потребителей.

Отмечается, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы подать свет резервными схемами там, где это возможно. В частности, в большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры - больниц, котельных, водоканалов.

"На восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, нужно еще несколько суток", - говорится в сообщении.

На данный момент всем областям доведены лимиты потребления света. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому там применен режим аварийных отключений.

Напомним, 5 декабря оккупанты нанесли восьмой массированный удар по территории Украины, в результате которого погибли четыре человека, также была повреждена энергетическая инфраструктура.

Во многих регионах Украины возникли перебои со светом.

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