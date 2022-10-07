Вчерашний ракетный удар по Запорожью: количество жертв снова выросло

В настоящее время правоохранители установили информацию о 12 погибших.

Также сообщается, что еще 12 человек были госпитализированы в медицинские учреждения, среди них - два ребенка.

На местах попаданий продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб.

Кроме Запорожья от огня захватчиков пострадали также населенные пункты Пологовского района. Там были зафиксированы обстрелы из РСВЗ и артиллерии в Орехове, Гуляйполе и близлежащих селах.

По всем фактам вооруженных преступлений россиян сотрудники полиции и управления СБУ открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Напомним, утром 6 октября захватчики выпустили по Запорожью семь ракет, которые попали в многоэтажки. Под огнем россиян оказались частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью россияне нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. Вражеская ракета упала во двор многоэтажки. Дом потерпел разрушения, также повреждены коммунальные сети. Один человек получил осколочные ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.