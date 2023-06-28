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В оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов

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Мелитополь, Среда 28 июня 2023 00:57
В оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов Фото: российские военные в оккупированном Мелитополе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Мелитополе, временно подконтрольном российским оккупантам, снова прозвучали взрывы. Это произошло около полуночи 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные издания и паблики.

В сети говорят о серии взрывов. Сначала стало известно о 4 громких взрывах, после чего последовали еще 2.

Предварительно, произошла детонация вражеского боекомплекта, пишут в Telegram-канале "Гнилая Черешня".

"Детонацию слышат в Мелитополе! Это свидетельствует о том, что сработало великорусское певео и горит камыш!" - с сарказмом отмечается в публикации.

"А в Мелитополе тем временем громко, и звучит сирена с южной стороны", - передает "РИА Мелитополь".

Кроме того, уточняется, что "громко" также было в Терпенье и Михайловке.

Что именно взрывалось в оккупированном Мелитополе в этот раз - официальных данных пока нет.

Взрывы на оккупированных территориях

Отметим, что в последнее время официальные представители Украины или Telegram-каналы часто пишут о взрывах на временно оккупированных территориях. Под ударом оказываются российские склады с боеприпасами или пункты дислокации солдат.

Напомним, что ранее, 22 июня, несколько взрывов слышали жители временно оккупированного Мелитополя.

Также сообщалось, что 18 июня под Геническом украинские военные уничтожили склад боеприпасов. О "прилете" в этом городе стало известно также и 23 июня днем.

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Мелитополь Взрыв
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