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Вчера вечером силы ПВО уничтожили два десятка дронов Shahed

Фото: вчера вечером силы ПВО уничтожили два десятка дронов Shahed (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вечером 10 февраля российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких городах. Силам ПВО удалось уничтожить 20 ударных дронов "Shahed-136/131".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Напомним, вечером 10 февраля российские войска запустили ударные дроны по Украине. В частности, в Днепропетровской области вражеские БПЛА атаковали три энергетических объекта. В результате ударов произошли пожары.

Кроме того, вчера украинские города вновь подверглись вражеским ракетным атакам. Оккупанты выпустили 71 крылатую ракету, однако силам ПВО удалось уничтожить 61 из них.

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